Sossio Aruta, botta e risposta social con Ursula Bennardo: “Non mi fa sapere di nostra figlia”

La tensione tra Sossio Aruta e Ursula Bennardo non accenna a placarsi. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, un tempo coppia innamoratissima, oggi separati e genitori della piccola Bianca, tornano a infiammare i social con un acceso scambio di accuse.

Nel giorno del compleanno di Ursula, invece di auguri e serenità, è andato in scena un nuovo capitolo della loro guerra a distanza: un botta e risposta social che ha immediatamente catturato l’attenzione dei fan e della cronaca rosa. Lo sfogo furioso di Sossio e la replica tagliente (seppur indiretta) di Ursula confermano che, a quasi un anno dalla rottura definitiva, le ferite fra i due sono tutt’altro che sanate.

Lo sfogo di Sossio Aruta: “Mi tiene lontano da mia figlia senza motivo”

Sossio Aruta si è abbandonato a un lunghissimo sfogo su Instagram. L’ex calciatore, noto per il carattere passionale, ha condiviso tutto il suo risentimento nei confronti di Ursula, accusandola di tenerlo all’oscuro riguardo alla loro figlia. Sossio ha raccontato di essere preoccupato perché Ursula avrebbe portato la piccola Bianca in viaggio senza avvisarlo, rendendosi irreperibile:

“Vorrei sapere se è normale che un papà debba vivere nell’ansia senza sapere se la propria figlia minorenne è in viaggio, a che ora parte o a che ora arriva. Sono nero dalla rabbia. Ho mandato messaggi su messaggi, ho telefonato più volte, ma niente: silenzio totale, mi ha pure riattaccato il telefono in faccia”.

Ma Sossio non si è fermato lì. Sempre nei suoi post, ha rincarato la dose lamentando che alla sua frustrazione si risponde dipingendolo come esagerato: “Poi si lamentano se perdi la pazienza e le mandi a quel paese. E ti dicono pure che sei aggressivo o violento. Ma qui la violenza è verso i papà, che vengono esclusi senza motivo. Basta!”.

L’ex cavaliere di U&D rivendica così il diritto di essere informato sulla vita della figlia e denuncia quella che a suo dire è una forma di “violenza” nei confronti dei papà separati esclusi dalla quotidianità dei figli.

La risposta di Ursula Bennardo al vetriolo nel giorno del suo compleanno

Di fronte all’attacco pubblico di Sossio, Ursula Bennardo ha scelto di non ingaggiare un litigio diretto via social, ma la sua risposta, seppur indiretta, non si è fatta attendere. Poche ore dopo, proprio nel giorno del suo compleanno, Ursula ha pubblicato un messaggio dal tono calmo ma dal significato eloquente, che molti hanno letto come una frecciata al veleno rivolta all’ex.

Senza nominare Sossio, l’ex dama ha scritto: “Il mio unico desiderio con la maturità acquisita e la giusta esperienza dell’età, è vivere circondata solo di persone perbene, educate e amorevoli. La vita è una lotta continua per la serenità e la felicità, bisogna quindi viverla tra complici e simili. Buon compleanno a me”.

Mentre lui sbolliva la rabbia online, Ursula si mostrava sorridente, impegnata in uno shooting fotografico in barca, e lanciava questa frase pungente, lasciando intendere che nella sua vita non c’è più spazio per rancore e negatività.