IPA Ursula Corbero

Fiocco (forse blu) per il mondo del cinema spagnolo. Úrsula Corberó, tra le attrici più popolari in patria e all’estero grazie all’accattivante ruolo di Tokyo nella popolarissima serie Netflix La Casa di Carta, è diventata mamma. Lei e il compagno, anch’egli attore, Chino Darín hanno annunciato la nascita del loro primo bebè: nome e sesso del piccolo, però, sono ancora un segreto.

Úrsula Corberó è mamma per la prima volta

“May the force be with you”, che la forza sia con te, ha scritto Chino Darín su Instagram ad accompagnamento di una foto che mostra Úrsula Corberó in posa mariana, con le curve da futura mamma che indicano una gravidanza ormai al termine. Probabilmente, in quel momento l’attrice stava per dirigersi in ospedale, dritta in sala parto per il passo che darà il via alla grande avventura della maternità. Con qualche giorno di anticipo su quanto previsto, ma senza alcuna complicazione. Nessun’annuncio plateale insomma. Così come la dolce attesa, anche la fine di quest’ultima è stata rivelata con grande riserbo.

Dai media spagnoli emerge però che, lunedì 9 febbraio 2026, in una clinica di Barcellona, Úrsula Corberó ha dato alla luce il suo primo figlio. Tutto è andato per il meglio e mamma e bimbo si trovano in ottima salute. L’attrice arrivata al successo internazionale per aver dato il volto a Tokyo ne La Casa di Carta è diventata mamma per la prima volta. Al suo fianco, il papà Chino Darín, attore argentino al suo fianco da 10 anni. Il nome è un gran segreto. Per quel che riguarda il sesso, si vocifera sia un maschietto, per via dell’emoticon del fiocchetto blu usata per l’annuncio della gravidanza e il per il body celeste postato da una delle zie sui social, ma nulla è ancora certo.

Il grande amore con Chino Darín

L’arrivo del primo bebè suggella il grande e lungo amore di Úrsula Corberó, 36 anni, e il 37enne Chino Darín. Entrambi attori, si conobbero nel 2015 sul set della serie spagnola La embajada. La sintonia fu evidente fin dalle prime riprese assieme, ma la coppia scelse di non rendere nota la relazione se non dopo parecchio tempo. Entrambi riservatissimi, preferiscono non condividere su stampa e social la propria vita privata. Ma basta scorgere velocemente i loro profili social per ricevere i sottili indizi di quello che è un grande amore destinato a durare a lungo.

IPA

Per amore di Úrsula, l’argentino Chino – figlio del divo sudamericano Ricardo Darín – ha lasciato Buenos Aires per trasferirsi stabilmente in Spagna. La coppia vive a Madrid per lavoro, ma è a Barcellona, città natale dell’attrice, che è nato il bebè. Un piccolo nato circondato da tanto amore, l’intera famiglia era lì per accoglierlo. “Sapere che diventeremo nonni a febbraio è meraviglioso, ci ha risollevato il morale” aveva raccontato Ricardo. L’annuncio della gravidanza della nuora arrivò pochi mesi dopo la morte della sorella Alejandra, anche lei attrice affermata: “È una delle poche cose straordinarie della vita: ti ricompensa, quasi inaspettatamente, anche se nessuno può sostituire nessuno. È stato un anno molto intenso”.