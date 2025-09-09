Tokyo de La Casa di Carta è in dolce attesa, l’annuncio dell’attrice Ursula Corbero

Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

La spregiudicata Tokyo de La Casa di Carta mostra il suo lato più tenero, o per lo meno lo fa colei che l’ha interpretata nella seguitissima serie Netflix. Ursula Corbero è in dolce attesa, è la stessa attrice a dare la lieta notizia con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram. L’avvenimento è dei più dolci, ma nella prima foto in gravidanza la star spagnola non rinuncia all’ironia e a un pizzico di sensualità.

Ursula Corbero è in dolce attesa

In Spagna girava già qualche indiscrezione, ma Ursula Corbero è riuscita a mantenere grande riserbo sulla propria gravidanza. Il pancino è già evidente nella foto postata dall’attrice su Instagram, il che lascia supporre che la dolce attesa sia già a buon punto. “Questa non è Intelligenza Artificiale” scrive Ursula, ironica, sotto le nuove curve. Nessun dubbio, insomma, la popolarissima Tokyo de La Casa di Carta diventerà presto mamma.

Sono migliaia i commenti di congratulazioni (c’è anche quello di Chiara Ferragni) arrivati in risposta all’ultima foto pubblicata dall’attrice 36enne. Uno scatto casalingo, che la mostra sul divano di casa, con indosso una romantica sottoveste in seta e pizzo bianco candido e uno sguardo lievemente imbronciato. Ursula Corbero è diventata famosa come una delle donne più sensuali della televisione internazionale e continua a esserlo anche nelle inedite vesti di futura mamma. Il resto è tutta una supposizione: Corbero non ha rivelato né la data prevista per la nascita, né il sesso del bebè in arrivo.

Seppur qualcuno pensa che Corbero, scaltra come il suo personaggio Tokyo, abbia già lasciato un indizio. Che forse il fiocchetto rosa dell’abito stia a indicare il futuro arrivo di una femminuccia? Chissà…

Chino Darin, chi è il fidanzato dell’attrice

Il papà del bimbo (o bimba) che presto o tardi arriverà è Chino Darin, un collega argentino che Ursula ha conosciuto nel 2016 sul set della serie televisiva L’ambasciata. I due fanno coppia fissa da quasi dieci e per loro sembra arrivato il momento di allargare la famiglia. Sintonia e complicità non mancano, fin dal primo incontro. Al momento di presentarsi – ha raccontato la stessa Corbero – l’attrice allungò la mano e disse: “Ciao, sono la tua fidanzata!”. Ci aveva visto lungo, ma non abbastanza, perché oltre che la fidanzata sarà anche la madre di suo figlio.

Ursula Corbero ha iniziato a recitare fin da bambina, ma è soltanto negli ultimi anni che ha raggiunto il vero successo, diventando nota in tutto il mondo proprio grazie alla partecipazione alla serie Netflix. In seguito, ruoli da protagonista nella serie americana The Day of Jackal e nel film The Jockey, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia 2024. Dopo qualche tempo di confusione, l’attrice, che ha compiuto 36 anni ad agosto, è oggi in pace con sé stessa e il merito è anche di Chino, che le sta al fianco e la supporta in questo avvincente percorso. Perché, ha imparato lei stessa, “il vero amore è accettare l’altra persona per quella che è, senza volerla cambiare a ogni costo”.