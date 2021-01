Domenica In, Caterina Balivo spiega perché ha lasciato la tv: “Una scelta d’amore”

editato in: da

Caterina Balivo, la nuova vita su Instagram lontano dalla tv

Il consueto appuntamento con Domenica In è sempre ricco di grandi emozioni: tra gli ospiti di questa nuova puntata c’è Caterina Balivo, che ha festeggiato il suo ritorno sugli schermi. E per la prima volta ha rivelato perché, qualche mese fa, aveva deciso di lasciare il suo programma di successo, Vieni da Me.

Nel salottino di Mara Venier, le sorprese non mancano mai. Questa volta è stato il turno di Caterina Balivo, che ha scelto la trasmissione domenicale di Rai1 per raccontarsi a cuore aperto. Bravissima conduttrice molto amata dal pubblico, ha decretato il successo di Vieni da Me per due edizioni incredibili, prima di dire addio allo show. Al termine dell’ultima puntata, la scorsa stagione, la Balivo si era lasciata andare alla commozione salutando il suo pubblico. Ma non aveva voluto rivelare il perché di quella decisione che aveva lasciato tutti a bocca aperta.

Oggi, finalmente, Caterina ha voluto affrontare l’argomento. Ha scelto il momento ideale per farlo, visto che solo qualche giorno fa è tornata in televisione, alla giura de Il Cantante Mascherato accanto a Milly Carlucci. Ai microfoni di Domenica In, la conduttrice ha svelato: “Il coraggio alcune volte sei costretta a trovarlo. Succede che a un certo punto la vita ti ferma. La pandemia ha sconvolto tutto il mondo, se ti colpisce e a casa hai una persona sensibile, la persona della tua vita con cui hai deciso di condividere un percorso con grande sacrificio, a quel punto non ce l’ho fatta“.

La sua è stata una decisione sofferta, ma forse inevitabile: “Mio marito era sempre accanto a me, e molte volte ha fatto lui dei passi indietro per permettermi di lavorare. Abbiamo cambiato città, casa, scuola. Ora il Coronavirus avrebbe potuto danneggiare la persona che ho accanto. Pensare di fare un anno senza di lui a casa… non ce l’ho fatta”. E così, Caterina Balivo ha preferito allontanarsi dalla tv, per preservare la sua famiglia: “È stata una scelta d’amore”.

Ora però la conduttrice è pronta a rimettersi in gioco. Ricordando i suoi esordi, quando nel 1999 si è classificata terza a Miss Italia, ha voluto dedicare un pensiero a Fabrizio Frizzi: “Una persona generosa, talentuosa, ironica. Lui le aveva tutte, queste qualità”. Accanto a lui ha debuttato come soubrette, nella trasmissione Scommettiamo che?, per poi lavorare a lungo assieme a Milly Carlucci: “Adesso torno in televisione con lei, mi sembra la chiusura di un cerchio e l’apertura di un altro”. E sulla possibilità di avere un programma tutto suo, la Balivo ha rivelato: “Intanto ricominciamo così”.