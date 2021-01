Il Cantante Mascherato, esordio al top per Milly. E la Balivo è raggiante

editato in: da

La lunga attesa è terminata, e finalmente Milly Carlucci è tornata in tv con la seconda edizione de Il Cantante Mascherato, lo show che ha conquistato il pubblico. Nel corso del primo appuntamento, in onda venerdì 29 gennaio in prima serata su Rai1, le sorprese si sono susseguite a spron battuto.

Si è molto parlato della nuova stagione de Il Cantante Mascherato, che quest’anno vanta diverse novità. A partire dalla giuria, formata da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo – questi ultimi due sono le new entry, annunciate solo nelle scorse settimane. Come già spiegato, inoltre, Guillermo Mariotto (volto storico di Ballando con le Stelle e giurato durante la prima edizione de Il Cantante Mascherato), questa volta si prende una pausa.

Splendida come al solito, Milly Carlucci ha dato il via alla prima puntata del suo show. Per questa prima serata, la conduttrice ha optato per un look estremamente elegante, indossando un semplice tailleur nero dai pantaloni skinny e dalla giacca lunga, con revers in paillettes argentate. A completare l’outfit, un paio di alti stivali in pelle nera.

Bellissima anche Caterina Balivo, tra i personaggi più attesi di questa seconda stagione de Il Cantante Mascherato. Il suo debutto alla giuria l’ha vista sfoggiare un bellissimo abito color argento dai profili estremamente scintillanti e dalla scollatura profonda. Inoltre la Balivo ha scelto un make up molto elegante, improntato principalmente sugli occhi e messo in risalto dalla sua acconciatura.

Lo show ha subito avuto inizio, con la presentazione delle nove maschere in gara: chi si nasconderà sotto ciascuna di esse? Il gioco si è fatto entusiasmante sin dai primi istanti, ed è già partita la corsa a chi indovinerà per primo l’identità misteriosa dei concorrenti. Milly, perfetta padrona di casa, ha ancora una volta dimostrato di saper tenere splendidamente il palco.

La conduttrice ha anche affrontato momenti difficili, all’alba dell’esordio della sua trasmissione. Poche ore prima della messa in onda, la Carlucci ha infatti saputo che un bambino del corpo di ballo de Il Cantante Mascherato era risultato positivo al Covid: “Saranno tutti lontani per 14 giorni” – ha rivelato in collegamento telefonico a È sempre mezzogiorno. E, per risolvere l’impasse, ha chiamato in soccorso i maestri di Ballando con le Stelle: “Facciamo un gemellaggio fra due programmi”.