Caterina Balivo, la nuova vita lontano dalla tv

: Caterina Balivo è molto presente su Instagram. Ma i suoi tanti fan attendono di sapere quando potranno ammirarla nuovamente in tv. Infatti al termine dell’ultima puntata di Vieni da me aveva annunciato l’intenzione di abbandonare il programma per dedicarsi ad altri progetti. Per il momento ha passato l’estate tra famiglia e affetti, senza mai dimenticare di trasmettere messaggi positivi e di speranza ai suoi follower su Instagram.