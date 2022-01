Caterina Balivo, il colore della rinascita su Instagram: il giallo che piace a tutte

Festival di Roma, Caterina Balivo immacolata. Rocio osa con il look floreale

Giallo, colore vibrante e vitaminico segno di rinascita ma anche – in un certo senso – di speranza. È così che Caterina Balivo ha voluto iniziare questo 2022, con uno slancio di ottimismo che è mancato negli anni, nei mesi della pandemia. Il sorriso è quello di sempre, quello con il quale è stata capace di affrontare tutte le difficoltà che la vita le ha messo di fronte.

Caterina Balivo, l’abito giusto per inaugurare il nuovo anno

Magari non esiste un modo per iniziare un nuovo anno con il piede giusto. E no, non si tratta solo di cambiare la pagina del calendario. È come intraprendere un nuovo viaggio, carico di sogni ma anche di quelle speranze alle quali ci teniamo aggrappate. Caterina Balivo ha deciso di sfidare il tempo con un sorriso e con un abito che ha messo in evidenza tutta la sua bellezza.

In queste feste che volgono al termine, la conduttrice partenopea ha voluto osare con una moltitudine di colori ma, questa volta, ha optato per qualcosa che è andato ben oltre l’immaginabile. E non solo per la scollatura audace con la quale ha voluto osare. Il colore: è stato quello a sorprendere. Un giallo fluo che non si vede molto in inverno ma che Caterina Balivo ha voluto spiegare così: “Il giallo è il mio colore preferito! Mi dà carica ed è quello che mi serve perché questo 2022, non so eh se sarà facile!”.

La radio e i nuovi progetti in tv

Caterina Balivo non è di certo una donna che si dà per vinta. Dopo uno stop forzato dalla tv, nella quale aveva raggiunto un successo incredibile con Vieni da me, non è rimasta con le mani in mano. Ha proseguito la sua carriera con grande determinazione, dedicandosi ai podcast e alla radio nella quale ha dimostrato di sentirsi perfettamente a suo agio.

Il nuovo anno porterà però con sé una bella novità. È stata infatti scelta come giurata della nuova edizione de Il Cantante Mascherato, alla quale ha partecipato fin dalla puntata zero. Al suo fianco, tornano Francesco Facchinetti e Flavio Insinna. Le sei puntate dello show tutto dedicato alla musica e ai travestimenti sono previste tra febbraio e marzo. Alla conduzione, come sempre, c’è Milly Carlucci.