C’è chi mai lo indosserebbe, perché la superstizione lo indica come colore “sbagliato”, ma così non la pensa Caterina Balivo che lo sfoggia in un look a tinta unita ed è semplicemente divina. Stiamo parlando del viola, nuance che, nel mondo del teatro, viene etichettata da tradizione come sfortunata.

E la conduttrice ha indossato un outfit total purple in tv: lo ha fatto con la sua innata classe e con un occhio attento alle ultime tendenze. Il risultato? Nessuna sfortuna, ma solo l’abbigliamento perfetto per brillare (ancora una volta), perché Caterina Balivo è una regina in fatto di stile e difficilmente sbaglia un look.

Caterina Balivo in viola: “sfida” ogni scaramanzia

Caterina Balivo sfida ogni scaramanzia, ci scherza su e ci regala un look da replicare. La conduttrice, infatti, è andata in onda sfoggiando un outfit al cento per cento viola. Chi bazzica il mondo del teatro, infatti, sa che per tradizione questo colore non viene utilizzato poiché è lo stesso delle vesti liturgiche della Quaresima e che in quel periodo, nel corso del Medioevo, ogni spettacolo veniva vietato.

Credenze, ma che non hanno fermato Caterina Balivo da indossare un mini-dress viola che le sta d’incanto. L’abito, cortissimo, non solo mette in risalto le sue gambe toniche e snelle, ma, grazie a un drappeggio tattico sul ventre, risulta adatto a tutte.

Non contenta di aver indossato un vestito viola, Caterina ha abbinato calze coprenti e scarpe con il tacco a spillo: tutto del medesimo colore. Un tono su tono che risulta vincente e che le sta benissimo.

E su cui lei ironizza: lo ha fatto nelle storie Instagram scherzando sulla scaramanzia e spiegando di aver osato sapendo che Bianca Nappi (attrice) non è scaramantica. Lo ha fatto nel post Instagram scrivendo, a corredo di un carosello di scatti: “Alla fine questo viola?”.

La risposta è che le sta benissimo, che si sposa alla perfezione con il suo incarnato e che con questo look Caterina Balivo ci indica la strada da percorrere in vista delle festività, dandoci un consiglio di stile per risultare eleganti, alla moda e con un tocco di carattere.

Caterina Balivo, i look più belli per essere sensuale e di classe

Difficile vederla con un look “sbagliato”, perché Caterina Balivo – in quasi tutte le occasioni – riesce a coniugare perfettamente sensualità ed eleganza. Anche nell’outfit viola, del resto, si riconoscono questi elementi: dalle gambe lasciate scoperte, grazie alla mini che ne enfatizza la lunghezza, al collo alto, le maniche a sbuffo e il drappeggio che rendono il mini-dress di classe e adatto a tutte.

Ma anche in passato ci ha regalato interessanti spunti di stile. Per l’estate o le giornate di sole? Il due pezzi animalier, con taglio molto basic, per attirare l’attenzione ma senza eccedere. Per una giornata fuori, invece, ci aveva lasciato senza fiato con un completo total denim composto da gonna e giacca: perfetto. Non sono mancate scelte di stile anche più eccentriche (ma vincenti) come la jumpsuite arlecchino abbinata a un cardigan oversize e a un cappotto color crema.

Sempre di classe, autentica, mai banale, Caterina Balivo è una regina di stile, capace di osare e di farlo con gusto ed eleganza. Da copiare.