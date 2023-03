Caterina Balivo anticipa la primavera e osa con la jumpsuit “Arlecchino”

Fonte: IPA Caterina Balivo scintillante per Laura Biagiotti. Le star più belle alla sfilata

Dopo diversi mesi di autunno e d’inverno, di maglioni e giacche, a marzo si sente il desiderio di temperature più miti. Anche nella moda come ha dimostrato Caterina Balivo che ha condiviso alcuni scatti di momenti di relax, mostrandosi in una bellissima jumpsuit “Arlecchino”: colori sgargianti e fantasia geometrica, per un look che anticipa la primavera e che ci offre una traccia di quelli che saranno i trend da seguire per la bella stagione.

Caterina Balivo, anticipa la bella stagione e osa con la tuta colorata

Un capo da avere nell’armadio? Senza dubbio la jumpsuit che, ormai da qualche stagione, è un must have. Le ragioni sono molte: è versatile, si può adattare a ogni situazione ed è comoda. Caterina Balivo ne ha sfoggiata una coloratissima, effetto “Arlecchino”, durante alcune giornate che ha trascorso in Sicilia.

Su Instagram ha mostrato il suo look, i luoghi che ha visitato e cosa ha mangiato, creando una vera e propria mappa di consigli di viaggio. E anche di stile. Perché – come sempre – la conduttrice è riuscita a sbalordire con un look unico, particolare, capace di essere comodo, senza rinunciare a seguire le ultime tendenze.

Caterina Balivo infatti ha indossato una tuta coloratissima, con una fantasia geometrica i cui toni passano dai rosa e rossi, per arrivare a verdi, turchesi e viola. Chiusa con dei bottoncini sul busto, tenuta in vita da un nastrino, l’ha sfoggiata con un cardigan rosa lungo, un cappotto bianco e scarpe da ginnastica dello stesso colore. A completare il look calzini in bella vista viola ciclamino.

Un outfit sgargiante, che potrebbe “spaventare”: infatti non è facile sapersi destreggiare tra i colori per abbinarli nella maniera corretta. Ma questo è un timore che Caterina Balivo non ha: la conduttrice è bravissima a indossare capi e stili diversi in un mix and match vincente e da cui trarre ispirazione. A fare da sfondo ai suoi scatti le bellezze e i sapori della Sicilia, che ha condiviso con i suoi follower per raccontare le sue tappe gastronomiche e artistiche.

Caterina Balivo, gli outfit più belli in vacanza

Caterina Balivo su Instagram condivide momenti di vita privata, riflessioni e aggiornamenti di lavoro. Impegnata su La7 con Lingo – Parole in gioco (dove indossa sempre capi superlativi) in queste ultime settimane ha mostrato anche un po’ delle sue vacanze. E dei suoi outfit più belli.

La mente, ovviamente, non può che correre subito al mini dress nero indossato per il suo compleanno in Islanda. La conduttrice ha condiviso alcuni scatti, in cui la si vede anche con il marito Guido Maria Brera, festeggiare i 42 anni in uno splendido abitino che ricorda molto il look di Mercoledì Addams, tornato alla ribalta grazie alla serie Netflix diretta da Tim Burton e con Jenna Ortega. In quell’occasione aveva anche sfoggiato un sensuale costume intero cut-out sulla pancia.

Sempre di recente ha pubblicato alcuni scatti che riassumono il suo febbraio, mostrando il look indossato in montagna (una tuta da sci color corallo) e quelli per i festeggiamenti di sorella e mamma. Sempre bellissima, sempre capace di regalare un tocco unico e personale a ogni look, Caterina Balivo ha un grandissimo senso della moda, come ha dimostrato in più di un’occasione.