Caterina Balivo, dal look “Mercoledì” al costume cut out: divina per il compleanno in Islanda

Fonte: IPA Caterina Balivo, stupenda per il suo compleanno

Felice, bellissima e con un anno in più. Sempre alla moda e incantevole, Caterina Balivo ha mostrato su Instagram alcuni dei look sfoggiati in Islanda per il suo compleanno: dall’abito che ricorda Mercoledì, al costume sensuale. La conduttrice ha anche condiviso qualche suggerimento per vivere le giornate speciali nel modo in cui piace di più: senza pressioni e senza pensare a cosa è giusto fare, ma piuttosto a cosa fa stare bene.

Caterina Balivo, i look strepitosi per la vacanza di compleanno

Quando hai carattere e un’attitudine spiccata per la moda è difficile sbagliare un colpo. Lo sa bene Caterina Balivo che è sempre fonte di ispirazione con i suoi outfit capaci di mixare in modo sapiente comfort, sensualità ed eleganza.

In occasione del suo compleanno (il 21 febbraio ha spento 43 candeline) è volata in Islanda e, su Instagram, ha condiviso alcune immagini che riassumono le giornate e le scelte in fatto di moda.

Ad esempio, la si vede spegnere la candelina in perfetto stile Mercoledì Addams, la protagonista della serie di successo Netflix impersonata dall’attrice Jenna Ortega. Lo show ha lanciato una vera e propria moda fatta di mini dress neri dalle linee essenziali. E quindi Caterina ha sfoggiato un abito a maniche lunghe, con le spalline a sbuffo e arricchito da un ampio collo bianco.

Nella stessa vacanza ha anche indossato un meraviglioso costume intero, cut-out sul ventre, un taglio arricchito da un tessuto trasparente che crea un effetto “vedo non vedo” molto sensuale. Così come è sensuale la scollatura profonda e il mono spalla doppio.

Giornate di relax e speciali, come lei stessa ha fatto intendere nel lungo post a corredo degli scatti, in cui ha raccontato cosa ha imparato per rendere speciali i compleanni.

Caterina Balivo, la riflessione importante sui compleanni

Parole dalle quali trarre insegnamento, perché sottolineano l’importanza di scegliere quello che più fa stare meglio. Caterina Balivo, a corredo degli scatti pubblicati per celebrare il suo compleanno, ha condiviso una riflessione importante su ciò che ha imparato in merito ai compleanni.

La conduttrice ha spiegato il suo pensiero al riguardo: “Da quando ho compiuto 40 anni ho capito qual è il compleanno perfetto – si legge – 1. Fai quello che vuoi; 2. Con chi vuoi; 3. Vestita come vuoi. Vuoi fare la festa? Falla. Non vuoi farla perché in fondo è solo quello che ci si aspetta tu faccia? Non farla. Vuoi stare con gli amici? Invitali. Non vuoi starci? Non sentirti obbligata e stai da sola, con tuo marito, con i tuoi figli, con chi vuoi. Almeno il giorno del nostro compleanno facciamo come ci pare, fidatevi”.

Parole che ci mostrano quanto Caterina si senta libera, così come lo raccontano le foto: infatti scorrendo il carosello Instagram la si vede al naturale, senza alcuna imposizione, in momenti di grande felicità. Un racconto vero e sincero, proprio come lei.

Caterina Balivo, i look più belli

Alla parola stile si può senza dubbio affiancare Caterina Balivo che, nel tempo, ha dimostrato più volte di avere un grande senso della moda. Tra i look più belli, e più recenti, come dimenticare la minigonna verde sfoggiata per una delle puntate di Lingo – Parole in gioco? Oppure l’abito scintillante indossato in occasione della sfilata di Laura Biagiotti, un outfit in cui aveva giocato con le trasparenze come in un’altra occasione. Elegante, ma con stile, e senza mai dimenticare quel pizzico di sensualità che sa portare con classe: Caterina Balivo è una regina della moda. E lo ha dimostrato in più di occasione, compreso il suo compleanno.