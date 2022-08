Caterina Balivo, seduzioni in pizzo e trasparenze. La confessione su suo marito

Fonte: IPA Caterina Balivo

Caterina Balivo seduce in copertina con un abito lingerie in pizzo verde e trasparenze che lascia poco all’immaginazione, mentre in tv riconquista la Rai con un nuovo programma tutto suo, Help – Ho un dubbio che è già un successo alla prima puntata, andata in onda in seconda serata martedì 2 agosto. Anche se poi in autunno approderà a La7.

Caterina Balivo, il trionfo a Help – Ho un dubbio

Per Caterina Balivo l’estate è piena di impegni e di soddisfazioni (oltre che di meravigliosi bikini). Conclusa da poco l’esperienza su Tv8 con Chi vuole sposare mia mamma?, la presentatrice è tornata in Rai al timone di uno show dopo una pausa durate un paio d’anni durante i quali si è dedicata ad altri ruoli televisivi come la giudice. Dunque, la bella Cate conduce su Rai 2 Help – Ho un dubbio. La prima puntata l’ha vista già trionfare incollando al piccolo schermo 538.000 spettatori con il 5.2%. Di fatto, il suo programma è stato quello con più pubblico della seconda serata, niente male per essere il debutto. D’altro canto, la Balivo è travolgente con la sua simpatia e irresistibile grazie al look con cui si è presentata in studio: tubino nero e sandali gioiello d’oro che dovrebbero essere di Gianvito Rossi (anche se non ne abbiamo la certezza).

Caterina Balivo, abito trasparente a 40 anni

A proposito di outfit, ce n’è un altro con cui fa la differenza. Caterina ha infatti condiviso sul suo profilo Instagram alcune foto di un servizio che accompagna l’intervista rilasciata al magazine F dove ha raccontato dei suoi 40 anni e confessato qualcosa di molto privato su suo marito, Guido Maria Brera.

Ma torniamo alla mise. La Balivo indossa in copertina un abito lingerie, che sono di tendenza quest’estate, persino Letizia di Spagna ha osato sfoggiarne uno anche se il suo era di seta nera, molto diverso da quello di Caterina che invece ha preferito pizzo e tulle trasparente per uno stile neo romantico. Il lungo abito in verde acqua ha la scollatura quadrata molto profonda e le spalline sottilissime una delle quali lascia cadere maliziosamente. Seduta incrocia le gambe e guarda sorridente l’obiettivo, mentre i lunghi capelli ondulati ricadono sulla schiena con un sensuale effetto bagnato. In una parola splendida e “felice di avere quarant’anni”, come ha dichiarato nell’intervista.

I follower conquistati approvano: “Super bellissima 💯💯💯💯❤️❤️❤️”, “Sei stupenda!!❤❤🥰🥰🥰🥰”, “Sei pazzesca😍❤️‍🔥❤️‍🔥👑”, “divina Cate 👑💗🔝”, “perfezione” e l’elenco potrebbe andare avanti all’infinito.

Caterina Balivo, confessione su Guido Maria Brera

Lei intanto si lascia andare a una confessione su suo marito, Guido Maria Brera, considerato da molti un genio. La sua risposta: “Più genio io a essermelo preso”. E sulla vita di coppia racconta: “Se litighiamo, lui è capace di non parlarmi, cosa per me impossibile, e qui viene fuori la mia napoletanità: oggi è oggi, domani è domani. Domani potrei morire”.