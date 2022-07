Letizia di Spagna al gala dell’Atlantida Mallorca Film Fest

È tempo di vacanze estive anche per la Famiglia Reale, ma Letizia di Spagna ha ancora qualche appuntamento in agenda: il primo è il, un evento di gran classe giunto alla sua dodicesima edizione. Data la sua grande passione per il cinema, la Ortiz non poteva proprio mancare. Giunta a Maiorca da qualche giorno, dove lei e la sua famiglia trascorreranno alcune settimane in completo relax, per l'occasione ha scelto. Ed è persino low cost, quindi assolutamente da imitare.