Palinsesti La7, arriva l’uragano Caterina Balivo

L’uragano Caterina Balivo colpisce ancora: dopo Rai e Mediaset, anche La7 ha presentato i palinsesti della stagione televisiva 2022/2023. E se da un lato la rete di Urbano Cairo ha voluto puntare sui programmi che negli ultimi anni hanno confermato grandi risultati, dall’altro l’intenzione è quella di arricchirla con delle novità, prima fra tutte la presenza della conduttrice.

Caterina Balivo non si ferma: il nuovo programma su La7

Caterina Balivo non ha nessuna intenzione di fermarsi: dopo aver debuttato su Tv8 lo scorso 22 giugno alla conduzione di Chi vuole sposare mia mamma?, a breve tornerà su Rai Due con Help – Ho un dubbio, adattamento nostrano del format inglese What Should I do, a partire dal 28 luglio. Ma non è ancora finita, perché la conduttrice è pronta ad affrontare nuova sfide per la prossima stagione televisiva.

La Balivo infatti sarà una delle grandi protagoniste – e delle novità – del palinsesto 2022/2023 di La7, che ha voluto l’ex volto del primo pomeriggio di Rai 1 per uno show tutto nuovo. La presentatrice sarà in onda a partire da settembre con un nuovo game show, prodotto da Stand By Me.

La conduttrice da metà settembre sarà al timone del nuovo programma in preserale – in onda tra la serie Padre Brown e il tg delle 20 – un nuovo quiz basato sulla parola, alla riscoperta della lingua italiana, attraverso quiz e giochi linguistici. “Puntiamo molto sui di lei – ha annunciato in conferenza stampa il patron di La7, Urbano Cairo – è brava, con questo gioco può essere una cosa divertente che può dare al pubblico un momento di svago. Credo sia anche una cosa molto in linea con una tv come la nostra che è di parola”.

Stando a quanto svelato, il game show, di cui non è stato ancora ufficializzato il titolo, avrà come protagoniste le parole, Un quiz e che, almeno nelle intenzioni, sembra ricordare Una Parola di Troppo di Giancarlo Magalli, in onda lo scorso anno nel pomeriggio di Rai 2. Sulla conduttrice poi Urbano Cairo sembra avere le idee molto chiare: “Vogliamo fare un investimento e una cosa nuova con il game show condotto da Caterina Balivo, giovane e brillante conduttrice che viene dalla Rai, molto attiva sui social che interagirà con le coppie di concorrenti in studio”.

Palinsesti La7, le novità e le conferme

Per la stagione tv 2022/2023 La7 ha voluto puntare sui programmi e sui volti più amati dal pubblico, senza rinunciare alla giusta dose di innovazione. Oltre all’arrivo di Caterina Balivo, altra new entry prevista in autunno è il programma di storia e cultura di Aldo Cazzullo, dal titolo Una Giornata Particolare. Si tratta di un appuntamento con il quale il giornalista accompagnerà i telespettatori in viaggio in una particolare giornata di un personaggio storico; un giorno che ha segnato o cambiato la sua storia e anche quella di tutta l’umanità. Concita De Gregorio sarà invece la protagonista del preserale della domenica, con il programma In Onda – Libri.

Tra le conferme non mancano alcune delle trasmissioni che hanno fatto la storia della rete. Rimane saldo al suo posto l’approfondimento dell’access prime time con Otto e Mezzo di Lilli Gruber, così come gli appuntamenti della mattina con Omnibus condotto da Gaia Tortora e Alessandra Sardoni e Coffee Break con Andrea Pancani, del mezzogiorno con L’Aria che Tira di Myrta Merlino e del pomeriggio con Tagadà di Tiziana Panella.