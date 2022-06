Caterina Balivo in tv, i segreti di “Chi vuole sposare mia mamma?”: dove e quando vederlo

Fonte: ANSA Caterina Balivo, nuovo look sul red carpet di Diavoli 2 (con dedica al marito)

Dopo due anni di stop, dove Caterina Balivo ha potuto dedicarsi sia alla famiglia che alle altre sue passioni, la bravissima conduttrice è finalmente pronta a tornare in tv. E lo fa con un nuovo show costruito su misura per lei, intitolato Chi vuole sposare mia mamma?, che si propone come un format innovativo tutto da scoprire. Vediamo dove e quando va in onda, e quali sono tutti i suoi segreti.

Caterina Balivo torna con Chi vuole sposare mia mamma?

Chi vuole sposare mia mamma? è un programma frizzante e divertente, che vede protagoniste alcune mamme single accompagnate dai propri figli in un percorso dedicato interamente ai sentimenti. Ciascuna di loro potrà incontrare sei pretendenti, in tempi e luoghi attentamente stabiliti in anticipo per permettere un sempre maggior grado di intimità. E ogni mamma avrà il compito di scegliere le sue anime più affini, eliminando di passo in passo gli uomini con cui non sentirà di poter costruire un futuro.

In tutto questo, anche i figli potranno dire la loro: in un crescendo di sorprese, saranno loro a valutare con un occhio più critico quali corteggiatori potrebbero andare bene davvero per le loro mamme, e quali invece non proseguiranno nella conoscenza. In un lungo percorso fatto di complicità materna e qualche piccolo – inevitabile! – litigio, ci sarà spazio per trovare il vero amore e darsi finalmente una seconda possibilità nella vita. Lo show, al suo debutto il 22 giugno, va in onda ogni mercoledì in prima serata su Tv8.

Al timone, la splendida Caterina Balivo: da perfetta padrona di casa, ha il ruolo di seguire da vicino le mamme e i loro figli, facendo da paciere quando ce ne dovesse essere bisogno e vivendo con gioia le tante emozioni che si susseguiranno lungo questo cammino. “Io mi limito a lanciare le frecce, ma poi dovranno vedersela loro” – ha ammesso la conduttrice in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, rivelando qualche dettaglio in più sullo show – “Non è un programma dove si recita una parte. È tutto vero. Il titolo è ironico perché non ci sono anelli o altari. Semplicemente da cosa può nascere cosa”.

Caterina Balivo, il ritorno in tv con due programmi

E se c’è grande attesa per Chi vuole sposare mia mamma?, che segna il ritorno di Caterina Balivo in tv dopo due anni di silenzio (quasi) ininterrotto, non si può negare che la stessa curiosità riguarda anche il secondo show che la vedrà protagonista. Ebbene sì, da zero a due in poche settimane: la bravissima conduttrice sarà al timone di Help – Ho un dubbio, che andrà in onda su Rai2 a partire dal 28 luglio. Nel corso del programma, uomini e donne chiederanno aiuto per prendere una decisione molto importante per la loro vita, e dovranno attenersi a ciò che sceglierà il pubblico da casa, mediante votazione.

“Ho accettato di condurre questo programma perché finalmente potevo parlare con il pubblico che, telecomando alla mano, vota la scelta fatta dai protagonisti” – ha affermato la Balivo. Insomma, sono tante le sorprese che ci regalerà questa estate: il tanto atteso ritorno di una delle presentatrici più amate della tv è finalmente pronto a diventare realtà. Sono passati due anni da quando Caterina, lasciando Vieni da me, aveva rivelato di volersi prendere una pausa. Nel frattempo si è dedicata ad alcune esperienze radiofoniche, accettando poi di far parte della giuria de Il Cantante Mascherato per due strepitose edizioni. Ma adesso è tempo di tornare da vera protagonista.