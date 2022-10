Caterina Balivo, perfetta con la minigonna a 42 anni. E rilancia un nuovo colore

Fonte: IPA Caterina Balivo scintillante per Laura Biagiotti. Le star più belle alla sfilata

Gambe in bella vista, un look chic e di carattere e un colore nuovo ma da avere nell’armadio per l’autunno inverno: Caterina Balivo è perfetta con la minigonna a 42 anni. L’outfit sfoggiato nel corso dell’ultima puntata di Lingo – Parole in gioco è di tendenza e risalta la sua bellezza, del resto la conduttrice si destreggia con facilità nel mondo della moda sfoggiando sempre capi alla moda e che le calzano a pennello.

Caterina Balivo, minigonna scintillante e camicia: il look da copiare

Caterina Balivo in fatto di look è una vera regina: ogni outfit che indossa è perfetto. Nel corso del tempo ha fatto sognare con ogni tipo di abito dimostrando un gran gusto, ma anche regalandoci delle importanti lezioni di stile.

Per l’ultima puntata di Lingo – Parole in gioco ha indossato dei capi elganti, di carattere e che (con eventuali variazioni) possono stare bene a tutte. Camicia bianca, un must have di ogni armadio, che lei ha sfoggiato in un taglio meno classico: con un fiocco al collo e maniche morbide. Rigorosamente infilata dentro una minigonna bellissima: la parte alta sempice poi impreziosita da una fascia di strass finale. La scelta del verde è stata azzeccatissima: nuovo colore da provare per l’autunno inverno. A completare il tutto tacchi a spillo dello stasso colore.

Per quanto riguarda capelli e trucco, la conduttrice ha optato per lasciare i primi sciolti in morbide onde, il make up invece è molto delicato e punta i riflettori su occhi e labbra. Il risultato è che Caterina Balivo a 42 anni è semplicemente magnifica.

E lo dicono anche i tanti complimenti sotto l’imamgine in cui, non solo ne viene sottolineata la bellezza ,ma anche il sorriso coinvolgente. Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire che look sfoggerà.

Caterina Balivo, le scelte di moda più belle

Abituata a sare sotto i riflettori, Caterina Balivo non ha mai sbagliato un look. Per ogni sua uscita sul piccolo schermo, o in occasione di eventi, ha dimostrato di avere gusto e classe. Di recente ha preso parte alla sfilata di Laura Biagiotti a Roma dove ha indossato un abito scintillante e con delle magnifiche trasparenze. Ma se vogliamo ricordare i suoi look più belli la memoroia non può che andare a un capo irrinunciabile nell’armadio: un vestito con taglio camicia, che può essere interpretato in tanti modi diversi. Oppure all’elegantissimo abito rosso che aveva sfoggiato per Natale. E se nelle occasioni più sofisticate Caterina Balivo ha saputo sorprendere, lo stesso ha fatto anche con i look casual.

Questa estate, poi, ha dimostrato come essere perfette anche in spiaggia con costumi che lei ha indossato divinamente. ma la verità è che Caterina Balivo oltre a sapere cosa le sta meglio, sa anche amarsi. Lo aveva raccontato in un’intervista rilasciata a Molto Donna de Il Messaggero: “Oggi sono tre taglie in più. Ma non mi interessa conservare in eterno la stessa misura: voglio essere una bella quarantenne, voglio essere una bella cinquantenne e a cinquanta non voglio dimostrarne quaranta”. Parole che ci ricordano quanto sia importante amarsi e che sono una lezione di autostima da non sottovalutare.