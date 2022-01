Caterina Balivo splendida al tramonto e con un look tutto da copiare

Caterina Balivo, l’abito a camicia è irrinunciabile: sensualità d’alta moda

La golden hour è il momento magico. Quello che per i fotografi rappresenta l’istante più bello del tramonto o dell’alba, l’attimo in cui scattare foto magiche che restituiscono ambientazioni che sembrano brillare d’oro. Ed è splendida al tramonto, Caterina Balivo, nell’ultimo post pubblicato sul suo account Instagram. Lo sguardo rivolto all’orizzonte, grandi occhiali da sole rotondi e un foulard fantasia in testa. La presentatrice sembra una diva del cinema di altri tempi e incanta i fan.

Del resto Caterina Balivo ci ha abituati a essere un’icona della moda con le sue scelte di stile interessanti, i look sempre perfetti e da copiare, con la sua semplicità che cattura e un sorriso coinvolgente e sincero.

Caterina Balivo, il post su Instagram

La location è quella di Torre Capo d’Uomo, una rocca costiera che si trova in Toscana sul Monte Argentario. Un punto d’osservazione straordinario, da dove lo sguardo può abbracciare l’orizzonte. Ed è qui che Caterina Balivo si è fatta immortalare in uno scatto che restituisce tutta la sua naturale bellezza e la sua innata eleganza. Di profilo, con il volto rivolto verso il mare e il sole della golden hour a renderla ancora più affascinante.

Ad accompagnare il tutto un pensiero sul tramonto che ha voluto condividere con i suoi numerosi follower. Caterina Balivo infatti ha scritto: “Il sole che ci accompagna e ci saluta… La magia del tramonto è sempre unica”. E ha proprio ragione perché quegli istanti sono quelli che maggiormente affascinano e che tengono tutti con gli occhi puntati verso l’orizzonte.

Il look tutto da copiare

Un cappotto taglio montgomery color cammello. A domare i capelli un foulard di seta in una fantasia molto colorata, che restituisce quell’allure delle dive anni Sessanta. Infine grandi occhiali rotondi a schermare il viso dai raggi del sole. Semplicità, eleganza, bellezza: Caterina Balivo ci regala un nuovo look impeccabile e da copiare per una giornata di relax senza rinunciare allo stile.

E non è la prima volta che la presentatrice detta la moda. Spesso i suoi post sui social, o le foto che le vengono scattate agli eventi, mostrano scelte di moda che dettano tendenza e che l’hanno consacrata a icona di gusto e classe.

È divina quando indossa look più eleganti. Basti pensare al miniabito dorato che ha mostrato su Instagram alla fine delle festività natalizie con cui ha annunciato, con la sua consueta e tanto amata ironia, l’inizio della dieta. Oppure all’abito principesco indossato poco prima dell’Epifania.

Ma è una regina di stile anche quando sfoggia look più sportivi come quello indossato e pubblicato su Instagram mentre si trovava in montagna: una tuta da neve rossa con disegni blu e gialli, doposci e gli immancabili occhiali da sole.

Tra i volti più amati dal pubblico, Caterina ha ridotto gli impegni televisivi. Tra i suoi ultimi lavori il podcast Ricomincio dal NO, di recente per qualche giorno nel corso delle ultime festività natalizie è stata impegnata con lo show radiofonico su Rai Radio 2 Cattivissim*.

Invece la si dovrebbe rivedere sul piccolo schermo con il ritorno della trasmissione condotta da Milly Carlucci Il cantante mascherato dove è stata riconfermata come giurata.