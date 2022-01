Caterina Balivo, l’eterna eleganza dell’oro: frange e lustrini su Instagram

Venezia 2021, Caterina Balivo punta sull’animalier e ribalta le regole

Caterina Balivo è ormai una vera icona di stile, sempre in grado di sorprenderci con i suoi look mozzafiato. Basta uno scatto su Instagram per conquistare tutti i suoi fan: questa volta è l’eleganza dell’oro a contraddistinguerla, dal momento che ha puntato su un miniabito deliziosamente adornato con paillettes e frange.

Caterina Balivo, il miniabito dorato

Indossare il color oro non è certo facile, soprattutto se abbinato a dettagli particolari come i lustrini e le frange. Ma Caterina lo ha fatto, dando prova di una classe innata che non è da tutte: sui social ha condiviso una bellissima foto che la ritrae con un miniabito semplicemente incredibile, facendo il pieno di like e di congratulazioni. “Facciamo finta che non sono a dieta e che stasera a cena stanno arrivando tutti i miei amici?” – ha scritto come didascalia. La sua è una piccante ironia sulla fine delle feste di Natale e su quella che è una costante per tantissime donne: l’inizio della dieta per inaugurare l’anno nuovo.

In effetti, la Balivo si è vestita proprio come se dovesse presentarsi ad una cena di gran lusso. Lo splendido abitino in lustrini dorati e frange è completato da un paio di décolleté color oro e da un rossetto rosso brillante, da sempre simbolo di eleganza e seduzione. Peccato che questo look incantevole possa sfoggiarlo solo in casa. Nessuna festa scintillante, nessuna serata fuori: la conduttrice ha davvero annunciato di essere a dieta, e forse indossare questo outfit pazzesco è stato un modo per volare con la fantasia e immaginarsi ad un party grandioso.

Caterina Balivo, tra eleganza e look sportivi

La Balivo ci ha ormai abituati ai suoi outfit stupendi. Durante le feste di Natale, ne ha approfittato per aprire il suo guardaroba e indossare alcuni dei capi più belli: come ad esempio l’incantevole abito rosso che ha sfoggiato in occasione della Vigilia, o quel fantastico vestito giallo con cui ha dato il via al nuovo anno. Ma i suoi non sono solo look da principessa. Più volte ha optato per capi di tutti i giorni, mostrandoci degli abbinamenti assolutamente da imitare. Ed è riuscita ad apparire splendida anche in tuta da neve.

Dopo le vacanze natalizie, infatti, Caterina Balivo si è concessa una breve gita in montagna. Per la classica settimana bianca, che l’ha vista arrivare nella meravigliosa cornice delle Dolomiti, la conduttrice ha scelto una salopette rossa davvero comoda e caldissima, perfetta per una giornata in baita in attesa di inaugurare le piste da sci. Questo è per lei un momento d’oro: è passato un anno e mezzo da quando si è presa una pausa dalla televisione, per dedicarsi interamente alla famiglia. E proprio di recente ha ricominciato a lavorare, grazie ad un progetto radiofonico che l’ha tenuta impegnata sotto le feste.

Con l’anno nuovo, la speranza di tutti i suoi fan è che la Balivo possa tornare in tv. Di sicuro, a partire dall’11 febbraio potremo rivederla alla giuria de Il Cantante Mascherato: anche in questa edizione sarà una delle protagoniste dello show condotto da Milly Carlucci. E chissà che nei prossimi mesi non arrivi una trasmissione tutta per lei.