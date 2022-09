Sfilata Laura Biagiotti, le star più belle

Un parterre di star, una location stupenda e luci puntate sugli abiti: a Roma, nella suggestiva cornice di Piazza del Campidoglio è andata in scena la moda con la sfilata Primavera/Estate 2023 di Laura Biagiotti. Non solo abiti, però. Infatti oltre alla sfilata il Gruppo Biagiotti, con il Gruppo Intesa San Paolo, si occuperà del finanziamento per il restauro della Fontana della Dea Roma. E ad assistere al fashion show tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo a partire da una scintillante Caterina Balivo sino ad arrivare a Nancy Brilli, Clizia Incorvaia con Paolo Ciavarro e Serena Rossi con Davide Devenuto. Parole d’ordine? Eleganza e stile.