Mercoledì Addams, Tim Burton dirigerà la serie Netflix su di lei

Prendiamo un regista cult come Tim Burton, aggiungiamo un personaggio particolare e interessante come quello di Mercoledì Addams e il risultato è la nuova serie annunciata da Netflix.

Seria, un po’ inquietante, con il classico vestito scuro, accompagnato da colletto bianco e trecce: Mercoledì Addams è sempre stato uno dei personaggi più interessanti della celebre famiglia nata come serie a fumetti e poi diventata fulcro di diversi show televisivi, cartoni animati e film. Tra le rappresentazioni più iconiche senza dubbio quella della serie televisiva del 1964, con John Astin e Corolyn Jones nei panni di Gomez e Morticia. Indimenticabili anche i film La famiglia Addams e La famiglia Addams2 rispettivamente del 1991 e del 1993, che vantano un cast di attori di altissimo livello. A interpretare Mercoledì era stata Christina Ricci, Morticia era portata sullo schermo da Anjelica Huston e Fester da Christopher Lloyd, solo per citare qualche nome.

E ora arriva la notizia che Tim Burton dirige la serie live- action Wensdey che sbarcherà su Netflix e che a quanto pare sarà composta da otto episodi tutti incentrati sul personaggio di Mercoledì, in versione studentessa della Nevermore Academy. La giovane della famiglia Addams dovrà confrontarsi con diverse questioni: dai suoi poteri psichici , alle indagini su un serial killer fino a un mistero sulla sua famiglie di 25 anni prima.

Nessun dettaglio sul cast che andrà a comporre i personaggi della serie, quello che è certo è che il ruolo di Mercoledì nelle varie versioni è stato portato in scena da diverse attrici, non da ultima Christina Ricci nelle due pellicole uscite nei primi anni Novanta.

Della serie si sa anche che gli showrunner saranno Al Gough e Miles Millar, che hanno già lavorato insieme ad altri show di successo come Smallville o la serie Into the Badlands.

Certamente l’attesa di vedere Tim Burton alle prese con un progetto televisivo è già alta. Il regista nel corso della sua lunga carriera è stato dietro alla macchina da presa di lavori indimenticabili, basti pensare a film come Beetlejuice – Spiritello porcello con, tra gli altri, Geena Davis e Michael Keaton, Edward mani di forbice con Winona Ryder e Johnny Depp, La fabbrica di cioccolato, il film di animazione La sposa cadaver,e Alice in Wonderland e Dumbo nel 2019, solo per ricordare qualche titolo.

Ora non resta che attendere per avere maggiori dettagli su questo nuovo progetto.