Geena Davis, attrice di talento e bellezza unica

Dalla giornalista Veronica in La mosca, film cult di David Cronenberg, al talento del baseball Dottie in Ragazze vincenti, fino ai ruoli di Muriel in Turista per caso diretto da Lawrence Kasdan e quello di Thelma Yvonne Dickinson in Thelma & Louise: Geena Davis ha portato sul grande e sul piccolo schermo personaggi indimenticabili, ha vinto premi e dettato le regole in fatto di bellezza.