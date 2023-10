Fonte: IPA “La volta buona”, Caterina Balivo e le sue scarpe iconiche

Sensuale, bellissima, di classe. Caterina Balivo non sbaglia mai un look: che sia per un’uscita ufficiale, per impegni di lavoro, oppure per il tempo libero, dimostra di sapersi valorizzare al meglio, regalandoci anche interessanti spunti da cui trarre ispirazione.

E, anche per le ultime giornate di questa estate che sembra allungarsi all’autunno, ci dimostra come lasciare il segno con un due pezzi animalier perfetto per le ultime sessioni di tintarella e per salutare la bella stagione.

La presentatrice, che è tornata a condurre un programma nel daytime di Rai Uno dopo una lunga pausa, ha condiviso gli scatti su Instagram, immagini in cui la si vede alle prese con una giornata di sole e di relax. E ovviamente, ma non avevamo dubbi, con stile.

Caterina Balivo, il top animalier è il capo perfetto per questa stagione

Quella del 2023 è un’estate che sembra non voler congedarsi mai: lo dimostrano i look dei vip, che continuano a sfoggiare outfit più adatti alla bella stagione che ai primi freddi.

E Caterina Balivo ha sottolineato proprio questo, condividendo alcune immagini che la vedono mentre si dedica alla tintarella in questi primissimi giorni di ottobre.

Tornata da poco a tenere compagnia agli spettatori di Rai Uno con il nuovo programma La volta buona, la conduttrice si è mostrata con un sensuale top animalier che sembra perfetto per catturare l’attenzione, pur restando eleganti e di classe. Proprio come lei.

Il top ha un taglio molto basic, che le copre il décolleté lasciando in bella mostra la pancia. Allacciato dietro al collo, mette in evidenza le spalle e le braccia toniche della presentatrice. Della stessa fantasia anche gli slip che fanno capolino in una foto successiva.

Ovviamente senza trucco, con lo sguardo schermato da un paio di occhiali da sole, Caterina Balivo si gode questi ultimi giorni di mare e il meritato riposo dopo i recenti nuovi impegni di lavoro. E lo fa con stile, quello che da sempre la caratterizza: sia negli abiti, sia nei costumi, sia nella scelta delle scarpe (iconiche).

L’ultima immagine del carosello, una foto “rubata” da un riflesso, la ritrae con un caftano bianco, che le lascia scoperte le lunghe gambe. Il risultato finale? Caterina è bellissima e ci insegna a essere, contemporaneamente, sensuali ed eleganti.

Caterina Balivo, il ritorno in televisione

Si chiama La volta buona ed è il programma che ha sancito il ritorno di Caterina Balivo su Rai Uno nel daytime. Un ritorno atteso dai suoi tantissimi fan che hanno potuto rivederla in quella fascia oraria che in passato aveva già occupato con grande successo.

Ed è con un’emozione palpabile che la conduttrice era entrata in studio nel corso della prima puntata del programma. L’occasione perfetta per citare un celebre brano di Antonello Venditti: “Certi amori non finiscono ma fanno giri immensi e poi ritornano”, aveva infatti detto, dopo essere stata accolta da un applauso scrosciante. Caterina ama quello che fa e gli spettatori la seguono con affetto, apprezzando il suo essere genuina e autentica.

Nella stessa occasione aveva anche parlato del suo ritorno in Rai, spiegando: “Quando mi hanno raccontato il progetto di questo programma, l’idea del progetto, mi sono presa del tempo per decidere e alla fine ho accettato – aveva spiegato -. Sapete perché? Perché ho capito che questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte in cui la vita vi ha sorpreso, tutte le volte che vi ha meravigliato, tutte le volte che pensavate che era finita e invece no, c’era qualcosa che stava arrivando”.