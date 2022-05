Chiude Detto Fatto, le lacrime di Bianca Guaccero (anche per Caterina Balivo)

Detto Fatto ha chiuso dopo 10 anni, tra le lacrime, e qualche polemica, di Bianca Guaccero. La conduttrice ha ringraziato il pubblico e i suoi collaboratori, e ha versato qualche lacrima pensando alle gioie e alle difficoltà di questi quattro anni al timone. A salutarla anche la presunta rivale di sempre, l’ex conduttrice del programma Caterina Balivo.

Detto Fatto chiude, Bianca Guaccero: “Anni felici ma complicati”

Era nell’aria da tempo: Detto Fatto ha chiuso definitivamente i battenti dopo 10 anni di messa in onda. Lo show di Rai 2 ha attraversato diverse crisi negli ultimi anni, specie durante la parentesi – durata quattro stagioni – di Bianca Guaccero. La conduttrice però ha ringraziato tutti per questa esperienza bellissima e formativa, che l’ha vista passare per la prima volta da attrice a conduttrice a tempo pieno.

“Ho portato il mio mondo: io non nasco presentatrice, ma attrice. Ho portato il teatro, ho portato il musical, ho portato la musica, che è un’altra delle mie grandi passioni, e spero di essere riuscita a raccontarmi per come piace a me.”

Bianca però non ha nascosto che ai momenti felici si sono alternati quelli difficili: “Sono stati anni meravigliosi. I primi anni sono stati molto felici, anni di grande scoperta per me, gli ultimi invece sono stati un po’ più complicati perché abbiamo attraversato dei momenti molto complicati nella storia dell’umanità, come per esempio la pandemia e adesso anche la guerra. Intrattenere il pubblico con il passare del tempo non è stato più soltanto un divertimento, è stato quasi un dovere.”

La Guaccero è fiera del percorso fatto e di aver portato, assieme al cast di Detto Fatto, la bellezza, in particolare quella umana, sul piccolo schermo.

Detto Fatto chiude, il messaggio di Caterina Balivo

Caterina Balivo è stata la padrona di casa di Detto Fatto per i primi sei anni del programma, prima del suo passaggio, non fortunatissimo, su Rai 1, nella stessa fascia oraria del programma. Una situazione che aveva etichettato fin da subito le due donne come rivali, anzi nemiche.

Una leggenda metropolitana che ha venduto bene sulla Rete, tanto da tenere sempre l’attenzione viva sul contenitore di Rai 2, ma sottoponendo la Guaccero a un continuo paragone con l’ex conduttrice. Eppure, per chiudere il cerchio, Caterina Balivo ha salutato una Bianca Guaccero in lacrime, mettendo fine una volta per tutte a queste voci.

“Tu Bianca hai fatto benissimo, sei stata una perfetta padrona di casa. Siamo state fortunate a conoscere queste persone stupende, è arrivato però il tempo di salutarle e poi chissà, magari di ri-incontrarle” ha detto la Balivo.

La Guaccero ha poi ricordato i primi tempi, e della promessa che le aveva fatto: “Non era facile questo passaggio di consegne, perché il pubblico ti ha amata e ti ama tanto. Hai creato una realtà straordinaria, io sono entrata in punta di piedi, come sai, come ti avevo promesso, spero di aver fatto questa avventura con il rispetto che meritava, grazie Caterina.”

Perché Detto Fatto ha chiuso

Ascolti che non funzionavano, format ormai datato, e diverse polemiche sui social (come dimenticare quella sul modo per essere sexy mentre si fa la spesa!).

La Guaccero però in questi anni ha sempre difeso con le unghie e con i denti il programma, diventando a volte persino (eccessivamente?) a sua volta polemica quando si parlava di chiusura, fattore che non ha certo agevolato né lei né Detto Fatto, anzi, a un certo punto ha creato un clima di tensione che ha poi avvolto il programma.

Fino a quest’anno quando, i continui cambiamenti di orari, hanno dato il colpo definitivo al contenitore pomeridiano di Rai 2. “Noi abbiamo sempre cercato di portare allegria e voi ci avete sempre, sempre seguito, nonostante i continui cambiamenti d’orario – ha sottolineato Bianca oggi – un giorno duravamo un’ora in più, un giorno duravamo un’ora in meno. Voi ci siete sempre stati e avete garantito voi il successo di questo programma.” Insomma, anche in questa ultima puntata non è mancata qualche punta d’amarezza.

“Ho letto tante cose in questi ultimi mesi, di cui non mi interessa neanche di parlare perché credo che a parlare per me ci siano i fatti, che sono la cosa più importante. Sono rimasta qui fino all’ultimo giorno fiera di portare questa nave in porto, fino all’ultimo giorno” ha concluso la conduttrice.