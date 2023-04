Rivoluzione Rai, ora è emergenza: perché i palinsesti sono a rischio

Fonte: IPA Rivoluzione Rai, cosa sta succedendo

Tutto è iniziato con una indiscrezione: un cambio al vertice della Rai, ovvero l’ad Carlo Fuortes. Dopodiché abbiamo assistito a un vero e proprio “terremoto Rai”, con voci che si rincorrono, tra cui l’addio di Fabio Fazio, il presunto arrivo di Massimo Giletti, cambi ai palinsesti e persino conduttori da sostituire. Nulla di certo o ufficiale finora, ma intanto, secondo Giancarlo Leone, c’è una vera e propria emergenza in corso.

Rivoluzione Rai: “Bloccate le produzioni e a rischio i palinsesti”

A richiedere un intervento immediato è stato Giancarlo Leone. Al momento, c’è una vera e propria situazione di stallo nella Rai, soprattutto da quando si vocifera dell’addio di Carlo Fuortes. “La situazione di stallo in cui è entrata la Rai costituisce un vero e proprio stato di emergenza che come tale andrebbe considerato e risolto urgentemente”, ha detto all’Ansa il Presidente dell’Apa.

“Ci preoccupa il fatto che da due mesi tutti i progetti di intrattenimento, fiction, documentari, animazione siano bloccati in attesa di una soluzione al vertice che, evidentemente, non c’è”. Il Presidente Apa ha quindi invitato alla riflessione, ponendo l’attenzione proprio sul futuro dei palinsesti, così come delle fiction più amate della Rai. “Ciò costituisce un danno enorme per la stessa Rai e per tutto il mondo della produzione con effetti palesi sui prossimi palinsesti, di fatto bloccati, e sulla intera filiera produttiva, creativa e culturale”.

Il destino di Fabio Fazio alla Rai

Tanti i dettagli che negli ultimi tempi hanno lasciato presagire una vera e propria rivoluzione in Rai. Il primo indizio? Il “mancato” rinnovo del contratto di Fabio Fazio, storico volto della terza Rete. Praticamente un conduttore di punta che per anni, con Che tempo che fa, è riuscito a mantenere lo share e conquistare la sua fetta di pubblico.

In un’ultima indiscrezione lanciata da TvBlog, la firma sul contratto di Fabio Fazio non è arrivata. Fuortes, infatti, per il momento ha congelato il rinnovo, per attendere anche la nuova governance. Che però tarda ad arrivare, nel momento in cui c’è ancora troppa confusione, e rimaniamo alla fine sempre nel campo delle ipotesi.

Stando alle voci, Fabio Fazio potrebbe dunque trasferirsi su Nove. Naturalmente, porterebbe con sé un bagaglio immenso: dopo vent’anni di Che tempo che fa, potrebbe decisamente raccogliere questa sfida come una grande avventura per rimettersi in gioco. Non solo: porterebbe anche un carico importante, ovvero tutti i suoi fan, coloro che hanno apprezzato la professionalità nel corso degli anni lavorando alla Rai.

La smentita di Massimo Giletti sul contratto con la Rai

Dopo lo stop di Non è l’Arena, il programma condotto da Massimo Giletti, si è tanto discusso del contratto in Rai. Ad avere poi smentito il suo arrivo in Rai è stato lo stesso conduttore. “Non ho avuto incontri con dirigenti e funzionari della Rai sul mio futuro”.

Al momento, però, è tutto abbastanza incerto: siamo e rimaniamo nel campo delle ipotesi fino all’ufficialità e fino a un rinnovo ai vertici, che è stato sollecitato proprio per evitare di compromettere i palinsesti e le produzioni più amate dagli spettatori.