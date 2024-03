La Rai: “Barbara D’Urso e Giletti fake news”. Deciso il futuro di Mara Venier

Fonte: IPA Barbara D'Urso, Massimo Giletti, Mara Venier

Stop fake news: con un comunicato stampa la Rai ha spazzato via tutti gli ultimi pettegolezzi in merito al futuro di alcuni programmi della tv di Stato. L’azienda di viale Mazzini ha smentito, per l’ennesima volta, un ritorno di Barbara D’Urso e assicurato che Massimo Giletti non prenderà il posto di Mara Venier a Domenica In, come insinuato da qualcuno.

Le fake news su Barbara D’Urso e Massimo Giletti in Rai

“Continuano a rimbalzare ormai con una certa frequenza notizie false sulle conduzioni delle prossime trasmissioni Rai. – si legge in una nota ufficiale – Dopo aver smentito il ritorno di Barbara d’Urso nei prossimi palinsesti aziendali, adesso leggiamo con stupore di una possibile sostituzione di Mara Venier con Massimo Giletti la domenica pomeriggio. Anche questa è una notizia priva di fondamento. Mara Venier continuerà ancora con la sua Domenica In“.

Dunque Mara Venier sarà la signora della domenica anche per la prossima stagione televisiva. Molto probabilmente non rivedremo più Francesca Fialdini e il suo Da noi… a ruota libera, che non viene menzionato nel comunicato diffuso dalla Rai. Pare che il format sarà cancellato perché troppo simile a Domenica In. Giletti potrebbe inserirsi in questo slot anche se pare siano salite nell’ultimo periodo le quotazioni di Pierluigi Diaco, che sta ottenendo buoni risultati con il suo Bella Ma’.

Il futuro di Barbara D’Urso in tv

Con questa secca smentita della Rai si complica il futuro lavorativo di Barbara D’Urso. La tv di Stato non è interessata a lei e un ritorno a Mediaset sembra alquanto improbabile. Restano Discovery e Netflix, di cui tanto si è parlato in passato. Si è vociferato di alcuni incontri con Carmelita ma non si è mai arrivati ad un accordo concreto. Da parte di Barbarella c’è la voglia di ritornare in video, di fare quello che sa fare meglio, ma per il momento dovrà attendere.

Il ritorno di Massimo Giletti in Rai

Ufficiale, invece, il ritorno di Massimo Giletti in Rai. “Farò un passo avanti con la Rai, una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi”, ha rivelato il giornalista e conduttore. Il primo di questi eventi è stato La tv fa 70. “Quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte. Trovo però che tentare di dare fiducia alla Rai in questo momento sia un atto sensato. Qualsiasi altra scelta farà rumore. Vedremo”.

Un anno fa il talk show di Giletti – Non è l’Arena – è stato cancellato su La7 dall’editore Urbano Cairo. Da una parte la decisione legata a costi e ascolti, dall’altra parte le voci sulle discusse puntate con Salvatore Baiardo. “Quello che ho vissuto è stato il tradimento di una persona che consideravo un vero fratello: non voglio parlare della questione giudiziaria, entro nel merito di quella umana”, ha confidato Giletti.

“Non mi sarei mai aspettato che la persona che mi abbracciò quando morì mio padre e che mi trovai all’improvviso alle spalle nella giornata in cui lo seppellivo, potesse, senza dirmi nulla, senza neppure guardarmi negli occhi, senza darmi una parvenza di motivazione, chiudere non solo un programma, ma chiudere un rapporto umano. Nel momento in cui io affrontavo un certo tipo di temi, davvero delicatissimi, la libertà è venuta meno. Non siamo pronti per aprire certi cassetti, evidentemente. Forse Cairo non poteva dirmela, la verità”, ha aggiunto.