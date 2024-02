Mara Venier ospita Massimo Giletti a Domenica In per parlare dello speciale per i 70 anni della TV, ma sottolinea con dispiacere di non essere stata invitata

Fonte: IPA Mara Venier e Massimo Giletti

Mara Venier ha ospitato Massimo Giletti nel suo salotto domenicale, in vista dell’attesissimo appuntamento con lo speciale dedicato ai 70 anni della televisione in onda su Rai 1. Un’occasione per raccontare la storia della Rai e non solo, con tanti ospiti speciali tra i quali, però, non figura proprio la conduttrice di Domenica In che, senza troppi giri di parole, ha punzecchiato il giornalista in diretta: “Hai invitato tutti tranne me”.

Mara Venier non è stata invitata allo speciale La Tv fa 70

Come pubblicizzato ormai da settimane, mercoledì 28 febbraio va in onda su Rai 1 una prima serata speciale che ripercorre la lunga storia della televisione italiana, dalla Rai a Mediaset, con un ricco carnet di ospiti che in qualche modo rappresentano le diverse ere percorse dal piccolo schermo. Ospite di Mara Venier a Domenica In nella puntata del 25 febbraio, Massimo Giletti ha ribadito che tra i nomi più importanti figura Pippo Baudo, oltre alla “nuova generazione” di conduttori Rai come Amadeus, reduce dal suo quinto (e ultimo) Festival di Sanremo, Fiorello, attualmente alla conduzione di Viva Rai 2!, Antonella Clerici, padrona di casa a The Voice Senior, e Carlo Conti, che ha appena concluso la nuova edizione di Tale e Quale Sanremo.

E zia Mara? Per lei non è arrivato alcun invito ufficiale e, cogliendo la palla al balzo, ha approfittato della presenza di Giletti per ribadire il concetto, con un certo fastidio. “Uno show meraviglioso dove io però non ci sono, non mi ha invitato”, ha detto presentando il giornalista al suo ingresso in studio, rincarando poi la dose: “Hai invitato tutti tranne me”.

Giletti sull’assenza di Mara Venier allo speciale per i 70 anni della TV

Insomma, sembra proprio che la conduttrice di Domenica In non abbia gradito questa “dimenticanza” sulla quale, tra l’altro, Giletti non ha saputo controbattere mostrando un certo imbarazzo e provando a sviare il discorso. “Andiamo avanti”, ha risposto in prima battuta, proseguendo l’intervista e commentando alcuni filmati di repertorio, previsti anche in seno allo show di mercoledì.

E mentre il pubblico mostrava una certa insoddisfazione per l’assenza della Venier allo speciale per i 70 anni della Rai e della televisione – che la conduttrice non ha perso occasione di sottolineare fino alla fine dell’intervista -, il giornalista ha provato ad aprire un barlume di speranza: “Non si sa mai, non si può mai dire (…) Ci sarà in qualche modo”. Parole che, in effetti, sanno un po’ di “contentino”.

Frecciatine e imbarazzo a parte, la Venier ha dato spazio all’amicizia con Massimo Giletti, iniziata in una Domenica In diventata storica che li ha visti insieme alla conduzione dello show al fianco dell’indimenticabile Paolo Limiti. Amicizia che ha avuto riprova nel bacio che si sono scambiati in diretta, con tanto di battuta alla volta del marito della Venier, Nicola Carraro, che attualmente si trova a Santo Domingo.

Che sia colpa del “caso” Ghali e dei successivi eventi, che hanno posto la Venier al centro delle aspre critiche da parte del pubblico, costringendola tra l’altro ad applicare delle restrizioni sui social? Come si suol dire, a pensar male si fa peccato…