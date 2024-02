Domenica In, Mara Venier apre in lacrime: il marito Nicola la difende

Mara Venier torna a "Domenica In" e apre la diretta in lacrime: suo marito Nicola Carraro la difende

Fonte: Ansa Mara Venier a "Domenica In"

Mara Venier è tornata a Domenica In dopo la settimana difficilissima che ha trascorso dopo lo speciale Sanremo. Lo ha fatto senza dire una parola su quanto accaduto, di cui pare abbia già spiegato tutto, ma le lacrime che hanno velato i suoi occhi all’inizio della diretta non sono sfuggite. È stata cambiata perfino la sigla introduttiva, tornando a Eh già di Vasco Rossi, per rimarcare quel verso che è diventato iconico col passare degli anni: “Eh già, io sono ancora qua”.

Domenica In, il marito di Mara Venier la difende

La polemica che ha travolto Mara Venier è durata per giorni e non accennava a placarsi soprattutto dopo che lei stessa ha deciso di chiudere i commenti su Instagram che erano diventati troppo offensivi. Il suo ritorno alla conduzione di Domenica In era certo, visto che non si è mai fermata, ma non si sapeva in che modo avrebbe aperto la puntata. Ha deciso di non tornare sull’argomento, che era già stato trattato ampiamente dopo lo speciale di Sanremo, ma in sua difesa è intervenuto il marito Nicola Carraro, che si è scagliato duramente contro chi non ha smesso di criticarla per aver letto il comunicato di Roberto Sergio con il quale si esprimeva vicinanza e sostegno a Israele.

“Serva dei pregiudizi sei certamente tu”, risponde Carraro a chi si scaglia contro sua moglie, accusata di non aver preso posizione e di aver risposto senza ribattere a una richiesta dell’amministratore delegato Rai, arrivata dopo le esternazioni di Ghali sul palco di Sanremo e poi su quello dello speciale. Lei ha provato a spiegare di aver letto le veline su richiesta della dirigenza e di non aver mai censurato gli artisti e nessuno nei suoi tanti anni di carriera, ma di aver avuto poco tempo per far parlare tutti vista la mole di cantanti attesi sul palco.

La scelta di aprire senza polemica

Non si torna sull’argomento censura né su quello del comunicato letto dal palco dell’Ariston. Mara Venier ne ha però parlato in una lunga intervista che ha concesso dopo l’accaduto e nella quale ha avuto modo di chiarire la sua posizione: “Se sono da trent’anni in tv, è perché non ho mai sposato una parte politica. Io mi rivolgo a tutto il pubblico, a prescindere dalle idee politiche di ciascuno, e rispettandole tutte”, aveva spiegato, rispondendo indirettamente a chi l’aveva definita come una “vestale meloniana”.

Dargen D’Amico, in gara con Onda Alta, non è però presente nella lista degli ospiti della domenica successiva a quella di Sanremo, come invece avrebbe sperato la conduttrice che lo aveva invitato ad approfondire gli argomenti solo sfiorati con i giornalisti. Tornano in studio invece i Ricchi e Poveri, reduci della partecipazione al Festival in Ma non per tutta la vita, e Gigliola Cinquetti, che sul palco ha festeggiato i 60 anni di Non ho l’età. Loredana Bertè invece compare sulla t-shirt della presentatrice che ha indossato un omaggio al brano del Festival di Sanremo vincitore del Premio della Critica dedicato a Mia Martini.