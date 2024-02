Fonte: IPA Mara Venier e Dargen D'Amico a "Domenica In"

Mara Venier ha deciso di rompere il silenzio dopo quanto accaduto nella puntata speciale di Domenica In. Si è creato un enorme polverone intorno alla figura della conduttrice, che nel giro di poche ore si è ritrovata a gestire tre situazioni complesse.

Ha appoggiato in pieno le frasi di Ghali, pronunciate anche sul palco dell’Ariston. Il cantante ha chiesto uno stop al genocidio perpetrato contro il popolo palestinese. Parole che hanno scatenato l’ira dell’ambasciatore israeliano a Roma.

In seguito Dargen D’Amico ha tentato di parlare di immigrazione, per poi subire l’interruzione rapida della Venier. Quest’ultima ha sottolineato come non ci fosse il tempo di esplicare al meglio tale tematica complessa. Si è poi rivolta ai giornalisti presenti, spiegando loro come certe domande l’avrebbero messa in imbarazzo (in un fuori onda).

La ciliegina sulla torta è stata rappresentata dal comunicato letto dalla presentatrice, a firma dell’Ad Rai Roberto Sergio. Questi ha preso le parti esclusivamente di Israele, ribadendo la propria vicinanza al popolo ebraico.

Mara Venier rompe il silenzio

In questi giorni Mara Venier è piombata nel silenzio. Ha scelto di disattivare i commenti sul suo profilo Instagram e lasciar passare la tempesta, almeno per un po’. In tanti si sarebbero aspettati delle parole a tema durante la prossima puntata di Domenica In e invece ecco le sue dichiarazioni al Corriere della Sera.

“Io sono una conduttrice Rai. Se l’amministratore delegato mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio. Quanto al contenuto, forse qualcuno non è d’accordo con la condanna del massacro del 7 ottobre? Certo, è doveroso ricordare anche le vittime innocenti di Gaza”.

Al Foglio ha invece parlato della questione Dargen D’Amico: “Sono sempre stata e sempre sarò una donna libera e non ho ricevuto alcuna pressione dai vertici. E non ho mai censurato nessuno”.

In aggiornamento