“Francesca Fialdini a rischio, Da noi…a ruota libera verso la cancellazione”

Secondo le ultime indiscrezioni il programma domenicale non tornerà in onda nella prossima stagione televisiva: c'è già il nome del possibile sostituto

Fonte: IPA Francesca Fialdini

Da noi…a ruota libera, il programma di Francesca Fialdini in onda ogni domenica pomeriggio su Rai1 dopo Domenica In, rischia di non tornare in onda nella prossima stagione televisiva. I vertici dell’azienda starebbero pensando di cancellare il format, troppo simile a quello di Mara Venier con le sue interviste promozionali a volti di rete. E a quanto pare ci sarebbe già il nome del sostituto: Massimo Giletti.

Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini cancellato?

A lanciare l’indiscrezione Dagospia: “Interviste promozionali a volti di rete e non solo, uno schema troppo simile a quello di Domenica In con appalto esterno alla società Endemol Shine. A Viale Mazzini avrebbero deciso di non riconfermare per la prossima stagione Da noi… a ruota libera, lo spazio domenicale condotto da Francesca Fialdini. D’altronde il direttore del Daytime Mellone non aveva nascosto la volontà di creare una nuova impaginazione nel giorno festivo”.

Francesca Fialdini non dovrebbe restare disoccupata: “Fialdini, già impegnata in numerosi programmi, continuerà la sua collaborazione in Rai ma sulla terza rete dove già conduce Le Ragazze e Fame d’amore”. Ma il portale ricorda che “già lo scorso anno la Rai aveva deciso di cancellare questo titolo, salvato poi in extremis. Come andrà a finire?”. Senza dimenticare che Da noi…a ruota libera registra ascolti piuttosto modesti, perdendo puntualmente la sfida contro Verissimo di Silvia Toffanin.

Intanto si parla già di un possibile sostituto: Massimo Giletti, che dovrebbe tornare in pianta stabile in Rai dopo aver condotto La tv fa 70. Stando alle ultime indiscrezioni, il giornalista potrebbe tornare al timone della prima parte della domenica pomeriggio, quella che per tanti anni, fino al 2017, è stata occupata dal suo L’Arena. “Non lo so, per ora sono in prova e non ho firmato alcun contratto”, ha dichiarato il diretto interessato.

Sempre secondo il portale di Roberto D’Agostino Giletti sarebbe corteggiato anche da Mediaset: “Tornerà alla domenica pomeriggio dove otteneva ottimi ascolti o sarà alla guida di un talk in prime time su Rai2? Dagospia aggiunge un tassello importante, da qualche tempo sono in corso contatti tra il giornalista e Mediaset”.

Precisamente, “contatti frequenti, non una vera e propria trattativa, incontri e riflessioni. Da Cologno Monzese avrebbero proposto a Giletti una prima serata su Rete4, quella della domenica sera, serata occupata per anni su La7 con Non è l’Arena. Come finirà?”.

Massimo Giletti e Mara Venier per una nuova domenica Rai?

Ancora da capire, poi, il futuro di Mara Venier: da tempo la conduttrice annuncia il suo addio a Domenica In per dedicarsi alla vita privata. Un addio rimandato più volte per via del grande successo ottenuto negli ultimi anni. Lo scandalo della puntata sanremese – quella in cui zia Mara è stata accusata di aver censurato Ghali e Dargen D’Amico e criticata per il comunicato pro Israele – potrebbe però portare la bionda presentatrice a dire addio nella prossima stagione televisiva. O forse no e in quel caso ci sarebbe la possibilità di rivedere alla domenica pomeriggio Massimo Giletti e la Venier, in due segmenti differenti, come già successo tempo fa.