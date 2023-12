Il look di Capodanno? Quello di Francesca Fialdini a "Da noi... a ruota libera": un total black per lasciare senza fiato

Il Capodanno si sta avvicinando: manca un giorno alla notte più lunga dell’anno, quella che precede un nuovo inizio. La televisione non si ferma, perché il 31 va regolarmente in onda Francesca Fialdini con Da noi… a ruota libera, il programma di intrattenimento che chiude l’anno con la puntata di San Silvestro. Domenica 31 dicembre, alle ore 17,20 su Rai1, la Fialdini è presente in studio – addobbato ovviamente per l’occasione – con un look ideale per Capodanno. Total black – e che classe!

Il look perfetto per Capodanno? È di Francesca Fialdini

Se c’è ancora un po’ di indecisione sul look di Capodanno, Francesca Fialdini è pronta a darci il suggerimento ideale da copiare. Per l’ultima puntata dell’anno di Da noi… a ruota libera, ha optato pe un grande classico: bustino elegante, senza maniche, con bottoni larghi e una cintura in vita per risaltare la figura femminile (è sempre un’ottima idea). Il tutto abbinato a pantaloni neri e accessori minimal: l’anello e orecchini a cerchio dorati, per quel tocco di Capodanno che non guasta mai.

Impossibile non celebrare anche il beauty look: acconciatura tirata all’indietro, ideale per valorizzare i lineamenti femminili. E sul make-up è praticamente strepitosa: matita nera, ombretto sfumato e rossetto rosso. Una vera e propria Regina di Eleganza, dopo averci stupito nel 2022 con un minidress scintillante. Ottima la scelta di non esagerare con gli accessori: il total black è all’insegna dell’eleganza, dalle linee pulite e senza eccessi. La Fialdini è una vera e propria icona di stile del piccolo schermo: il suo stile è semplice ed elegante al contempo, in grado di lasciare il segno senza mai esagerare.

Da cinque anni è alla conduzione di Da noi… a ruota libera. Ormai è diventata un punto di riferimento per il pomeriggio degli italiani alla domenica: una fascia che ha conquistato trasmettendo fiducia. Ma, secondo l’intervista a Oggi, non ha intenzione di candidarsi per il posto di Mara Venier: è stata proprio la conduttrice a smentire categoricamente questa possibilità. “Quella fascia oraria comporta una grande responsabilità e credo che per guidarla si debba essere veramente portati a parlare a un grande pubblico. Io ho interessi più spostati sul giornalismo, sull’attualità”.

Gli ospiti della puntata del 31 dicembre 2023 di Da noi… a ruota libera

La puntata del 31 dicembre 2023 di Da noi… a ruota libera vede tantissime sorprese per gli spettatori. In studio, infatti, sono presenti diversi ospiti, come Lello Arena, attore, regista, scrittore e sceneggiatore. Si dà anche spazio ad Antonella Elia, showgirl e attrice, così come al ballerino e maestro di Ballando con le Stelle, ovvero Simone Di Pasquale. Presente in studio anche l’attore Giovanni Scifoni, amatissimo nella serie televisiva Rai Doc – Nelle tue mani. Quello condotto dalla Fialdini è quasi un Late-Show, dove gli ospiti vengono chiamati a reagire agli spunti offerti nel corso della puntata, anche grazie alla presenza della ruota, che ha il compito di fornire indizi, così come ricordi o rivelazioni. Con la puntata del 31, si chiude così il 2023, in compagnia della Fialdini e in attesa dell’anno che verrà: su Rai1, in serata, è in programma L’Anno che verrà con Amadeus.