“Da noi… A ruota libera”, tutti gli ospiti della prima puntata: Fialdini in forma smagliante

Tutto pronto per una nuova scoppiettante stagione: Da noi… a Ruota Libera torna domenica 17 settembre alle 17:20 su Rai1. Proprio così, Francesca Fialdini, ormai volto della trasmissione, sta per dare il via all’edizione 2023/2024 del programma realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto.

“Da noi… A ruota libera”: anticipazioni e ospiti della prima puntata

La prima puntata della nuova stagione del programma condotto da Francesca Fialdini (più carica che mai) non poteva non iniziare con ospiti d’eccezione, attesissimi e pronti a raccontare le loro storie. L’obiettivo di Da noi… a Ruota Libera è quello di raccontare, attraverso lo stile della padrona di casa, Francesca Fialdini, gli ospiti e le loro storie, e, quindi, anche la società, attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. “Fil Rouge” delle storie, tanto dei personaggi più noti quanto delle persone comuni, è il racconto di quella forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo.

Primo tra tutti l’irrefrenabile Max Giusti: attore, conduttore, comico dai molti talenti, alla vigilia del debutto, il 18 settembre in prima serata su Rai2, del suo nuovo programma, Fake Show – Diffidate delle imitazioni, un nuovo format originale italiano che celebra il tanto variegato quanto esilarante mondo delle imitazioni.

Non solo, subito dopo arriverà Beatrice Venezi, direttore d’orchestra, tra i più giovani in Europa, pianista e compositrice. Nel suo curriculum (impressionante) vanta la direzione di orchestre in tutto il mondo, con collaborazioni con i Festival importantissimi e i maggiori teatri del mondo. Inoltre, è autrice di numerosi libri.

Spazio, poi, alla storia di Cinzia Macchi, un’imprenditrice milanese che ha dovuto superare molte difficoltà nella vita e che con coraggio si è rialzata, iniziando a creare accessori di moda con tessuti usati o di scarto. Dando una seconda vita ai tessuti è come se Cinzia avesse dato una seconda vita anche a sé stessa e oggi si avvale di circa 30 collaboratrici, molte con un passato difficile, vittime di violenza, e la sua azienda produce circa 10.000 borse l’anno.

Francesca Fialdini smagliante per grande ritorno

Francesca Fialdini torna dunque in tv per la nuova stagione di Da noi… a Ruota Libera e, bisogna dirlo, la conduttrice è più in forma che mai. Durante la conferenza stampa per la presentazione del suo programma si è presentata con un look strepitoso, ricco di grinta e femminilità con un taglio cortissimo. Ma come funziona il programma di cui ancora una volta sarà conduttrice? In ogni puntata, gli ospiti sono chiamati a reagire ai diversi spunti che vengono forniti loro, sollecitati anche dalla “ruota” che fornisce indizi, ricordi, rivelazioni, momenti di gioco e di spettacolo, creando un’atmosfera che fa del programma il “late-show” della domenica pomeriggio.

“Da Noi… a Ruota Libera” si conferma un luogo dove vivere e condividere emozioni, sorrisi, momenti di ascolto reciproco, dove è possibile parlare e raccontarsi senza barriere e giudizi. “Da Noi… a Ruota Libera” è un programma di Massimo Piesco, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini, Ernesto Marra, realizzato da Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy, con la regia di Elisabetta Pierelli. Produttore esecutivo Rai Monica Gallella.