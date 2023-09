Francesca Fialdini, taglio corto e look minimal in pelle per “Da noi… a ruota libera”

Fonte: Ansa/IPA Francesca Fialdini, 10 look che hanno fatto la storia (e che puntano alla semplicità)

Francesca Fialdini torna in tv per la nuova stagione di Da noi… a Ruota Libera e in conferenza stampa per la presentazione del suo programma arriva con un look strepitoso, all’insegna della femminilità e della grinta: taglio cortissimo ma di carattere e outfit minimal chic. In una parola: bellissima

Francesca Fialdini, quanto torna in tv Da noi… a Ruota Libera

Francesca Fialdini è tra le protagoniste, mercoledì 6 settembre, in Rai alla conferenza stampa dell’intrattenimento del Day Time dell’autunno 2023.

Naturalmente per parlare dell’attesissimo ritorno su Rai1 dell’appuntamento con Da noi… a Ruota Libera, il programma di successo della conduttrice toscana, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove si intrecciano le storie di volti noti dello spettacolo, del cinema e della musica e quelle di persone comuni che hanno saputo far girare la loro ruota nel verso giusto. In onda in diretta, dal 17 settembre, la domenica pomeriggio alle 17:20.

Fonte: Assunta Servello

Francesca Fialdini coi capelli cortissimi: bellissima

Como nel 2022, quando si presentò con un’immagine completamente rinnovata, anche quest’anno Francesca Fialdini non tradisce le aspettative del suo pubblico in fatto di look (oltre che di bravura e professionalità). Bellissima e in gran forma si fa immortalare con un outfit deciso ed essenziale: camicetta di seta bianca, pantaloni di pelle e il suo capello corto o meglio, cortissimo. Francesca Fialdini mostra con semplicità e tanta femminilità il suo taglio sartoriale, che esprimere al massimo la personalità di chi lo sfoggia.

Il suo look, quest’estate, ha fatto molto discutere. Anche se la maggior parte dei suoi follower su Instagram è concorde nel ritenerla una delle donne più affascinanti della televisione. E così commentano un selfie che la presentatrice ha condiviso qualche giorno fa in spiaggia con il vento che le scompigliava i capelli: “Classe, bellezza e intelligenza!“, “Quando c’è anima, c’è bellezza”. La Fialdini incanta a tal punto da ricevere una stupenda dedica d’amore: “Sei la mia Vita Io senza di te non posso stare Tu per me sei l’aria che respiro ogni volta che ti guardo Mi fai battere il ❤️ Ti Voglio Bene 😘😘😘😘😘 Sei Bellissima”.

Ma tornando alla nuova stagione di Da noi… a Ruota Libera, la Fialdini ha spiegato quali sono le novità di quest’anno: “Il mio obiettivo è quello di raccontare, gli ospiti e le loro straordinarie storie, e, quindi, anche la società, attraverso molteplici linguaggi, che vanno dall’intrattenimento leggero a un più profondo confronto umano di diverse sensibilità. A quest’ultimo aspetto tengo particolarmente. “Fil Rouge” delle storie, tanto dei personaggi più noti quanto delle persone comuni, sarà il racconto di quella forza di volontà che determina piccole e grandi rivoluzioni nel privato e nel collettivo”.

E come è stato ricordato in conferenza stampa, la conduzione della Fialdini è perfettamente complementare con quella di Mara Venier a Domenica In. Le due presentatrici sono state definite “una coppia femminile potentissima”.