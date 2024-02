Fonte: Ansa Gli ospiti di Da noi... a ruota libera del 4 febbraio

Francesca Fialdini torna con il tradizionale appuntamento domenicale di Da noi… a ruota libera, il talk pomeridiano che, grazie proprio all’immancabile “ruota”, fa sì che i suoi ospiti si svelino senza remore in interviste sempre emozionanti, sincere e non prive di sorrisi. Ospiti della puntata di domenica 4 febbraio, come sempre a partire dalle 17.20 su Rai 1, volti noti dello spettacolo tra cui Caterina Balivo, Paolo Ruffini e Gabriella Labate.

Da noi… a ruota libera, gli ospiti di domenica 4 febbraio 2024

La prima celebrità a essere accolta nel salotto di Francesca Fialdini è uno dei volti più amati della televisione italiana: la conduttrice del programma pomeridiano La volta buona, Caterina Balivo. Seguitissima anche sui social, Caterina Balivo non è una new entry a Da noi… a ruota libera, già lo scorso anno si era lasciata intervistare dalla collega, mostrando un inedito e più tenero lato di sé.

Sarà poi il turno di un duo comico d’eccezione, Massimo Ghini e Paolo Ruffini, che racconteranno del loro spettacolo teatrale Quasi Amici. Profonda commedia tratta dall’omonimo film francese che mette in scena, toccando con leggerezza temi di grande attualità, la nascita dell’amicizia tra due uomini diversi per carattere e estrazione sociale.

Spazio alla fiction Doc – Nelle tue mani, seguitissimo medical drama in onda con la terza stagione ogni giovedì in prima serata su Rai 1. In studio ci saranno le interpreti Sara Lazzaro, Elisa Wong, Laura Cravedi ed Elisa Di Eusanio. Infine, la showgirl e attrice Gabriella Labate, presenterà il suo nuovo libro Nudi, scritto in ringraziamento al marito Raf e ai figli, che le sono stati vicini durante il difficile momento della malattia.

Quando e dove vedere Da noi… a ruota libera

Lo show ideato e condotto dal 2019 da Francesca Fialdini, Da noi… a ruota libera, è realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e con la regia di Elisabetta Pierelli. Va in onda, come di consueto, dopo la puntata di Domenica In condotta da Mara Venier, su Rai 1 a partire dalle ore 17.20.

Da noi… a ruota libera, per chi non si trovasse a casa alla domenica pomeriggio o non avesse accesso al televisore, è disponibile anche in diretta streaming su RaiPlay e, a puntata finita, lo si può recuperare sulla pagina dedicata del portale web. Fino ad oggi sono stati numerosi gli ospiti accolti dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, da Leonardo Pieraccioni a Chiara Francini, fino a Jasmine Trinca e Gigliola Cinquetti (presto ospite anche del Festival di Sanremo 2024).