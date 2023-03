“Domenica In”, Gabriella Labate racconta il suo dramma: “Mi stavano ammazzando”

Fonte: IPA Gabriella Labate e Raf

Gabriella Labate è tornata a Domenica In dopo essere stata ospite con suo marito Raf, con il quale è sposata dal 1996. La coppia ha avuto due figli, Bianca e Samuele, nati rispettivamente nel 1996 e nel 2000.

L’attrice, showgirl e coreografa ha parlato anche di loro, della sua splendida famiglia, nel corso dell’intervista rilasciata a Mara Venier, ma soprattutto dei dolori che ha dovuto affrontare nel corso degli anni, a partire dalla perdita prematura di suo fratello.

Gabriella Labate: la morte del fratello

A Domenica In Mara Venier ha mostrato a Gabriella Labate alcune foto d’infanzia, nelle quali ha rivisto anche suo fratello Roberto. Difficile trattenere le lacrime, avendolo perso troppo presto a causa di un tumore al cervello.

Ha scoperto delle sue condizioni di salute mentre era a Miami con la sua famiglia e si è precipitata in ospedale da lui.

Dopo l’operazione, i medici avevano dato alla famiglia una certa tempistica, che si è rivelata essere inferiore a quanto in realtà accaduto. Fino alla fine suo fratello è rimasto a casa con la sua famiglia, curato e amato dai suoi cari.

Un ricordo difficile, che l’ha spinta a parlare di un episodio decisamente particolare. Le condizioni di suo fratello si erano aggravate col tempo e lui aveva smesso di parlare. Un giorno, però, era rimasto affascinato da una maglietta di sua sorella con delle farfalle, al punto da riuscire a pronunciare qualche parola.

La farfalla è così divenuta simbolo di speranza e in seguito, per mesi, la moglie di Raf ne ha vista una sul proprio balcone. È rimasta lì con loro a lungo, ben oltre quella che è la normale vita di questi splendidi insetti: “Gli ho voluto dare un significato. Potrebbe essere una messaggera, simbolo di metamorfosi. Se fossi lui, mi sta dicendo che s’è spogliato di qualcosa ed è felice”.

La malattia di Gabriella Labate

Il percorso di vita di Gabriella Labate non è stato del tutto semplice. La moglie di Raf ha avuto dei seri problemi di salute e a Domenica In non ha usato mezzi termini, spiegando seccamente: “Mi stavano ammazzando”.

Doveva essere un’operazione “banale” alla spalla ma così non è stato. A causa di problemi legati all’operato di un’anestesista, ha rischiato di perdere un polmone e la vita. Anni fa, ospite di Domenica Live, si era così espressa nei confronti di quella donna: “Si metta una mano sulla coscienza e si ricordi dove l’ha persa, perché chiedere perdono fa bene a sé”.

Come se non bastasse, Gabriella Labate ha sofferto di una malattia molto rara: una trombosi nella vena cava attaccata all’atrio, che si collega al cuore. Costretta in ospedale per due mesi, si è poi ricordata di un particolare episodio, che riporta nella sua vita la figura della farfalla.

“Ho ricordato un viaggio a Medjugorie pochi mesi prima. Mentre salivamo verso il crocifisso, mi hanno fatto delle foto e mi sono accorta d’avere addosso due farfalle”. Il caso ha voluto che in quello scatto fossero poggiate proprio nei punti cardine del suo corpo dove mali differenti hanno quasi posto fine alla sua vita. Il pensiero non può quindi che andare a una mano dall’alto, quella di suo fratello Roberto.