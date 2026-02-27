Bianca Riefoli, chi è la figlia di Raf che ha ballato con lui a Sanremo 2026

IPA Bianca Aleida Riefoli

Raf non è solo un artista straordinario, ma anche un padre orgoglioso e attento. Lo dimostra sua figlia Bianca Riefoli, avuta con Gabriella Labate. Il cantante non ha mai nascosto l’amore profondo per la propria famiglia, che ha anche ispirato canzoni ricche di emozione proprio come quella che ha portato in gara al Festival di Sanremo 2026: Ora e per sempre, dedicata all’amore per la moglie. Ma chi è la primogenita Bianca e cosa fa nella vita.

Chi è Bianca Riefoli

Nata a Roma il 2 dicembre 1996, Bianca Riefoli è la primogenita di Raf e Gabriella Labate. Una vita nel mondo della musica, attingendo alla creatività dei genitori, ma, come ha sottolineato il padre, mai spinta a intraprendere un percorso sulle sue orme. Incoraggiata a seguire i propri interessi, Bianca ha scelto di abbracciare arte e produzione, senza limitarsi al territorio italiano ma cercando un respiro internazionale sin dalla sua prima formazione.

La ragazza ha infatti studiato a Roma, in Svizzera e a Miami, conseguendo poi una laurea in management dello spettacolo e del luxury entertainment. Nel 1999 ha firmato la regia del videoclip Arcobaleni, di Raf, lavoro testimonia la sua attività da regista emergente. Da quel momento lavora prevalentemente dietro le quinte di programmi televisivi di primo piano. Il corpo e il suo movimento, collegato alle emozioni che portano a galla intimità in modo contemporaneo e personale: questa la sua ricerca creativa. Insomma, lontana dal poter essere definita semplicemente “figlia di”, Bianca possiede un’identità artistica tutta sua.

IPA

Bianca a Sanremo 2026 con papà Raf

“L’ultima volta al Festival insieme a papà avevo 18 anni ma era tutto molto diverso. Per questo, quando me lo hanno chiesto ho urlato di gioia. Fino all’ultimo momento non sapevo se sarei riuscita ad arrivare a Sanremo da Miami. Ora siamo qui e la cosa più bella è ritrovarci tutti e quattro nello stesso posto, circostanza che si verifica sempre più raramente, ormai”. Così Bianca Riefoli ha commentato il suo emozionante debutto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo 2026. Proprio lei ha partecipato come ballerina d’eccezione all’esibizione della serata cover accanto al cantautore durante l’esibizione con i The Kolors sulle note di The Riddle di Nik Kershaw.

Bianca ha danzato con il corpo di ballo, seguendo la coreografia di Fabrizio Prolli e la direzione artistica della mamma, Gabriella Labate. Un lavoro di squadra e in famiglia che ha dato i propri frutti, portando sul palco energia, voglia di scatenarsi ed emozione.

Non solo una prima volta all’Ariston, ma anche una prima volta assoluta sul palco insieme al padre per una performance. In un’intervista si è detta felice dell’approccio del padre al palco di Sanremo: lo ha visto tranquillo, come mai prima d’ora. Protagonista della partecipazione di Raf al Festival anche il figlio (e fratello minore di Bianca) Samuele, coautore di Ora e per sempre e direttore del relativo videoclip. “Essere impegnati tutti e quattro insieme al Festival – conclude – è un raro e prezioso regalo per me”.