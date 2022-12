Francesca Fialdini, una luminosa e moderna Daisy: col minidress inaugura il 2023

Fonte: Ufficio Stampa - @Agi Francesca Fialdini brilla a Capodanno

A Capodanno c’è solo una parola d’ordine: Brillare. E Francesca Fialdini incarna alla perfezione il concetto con il look scelto in occasione della prima puntata dell’anno di Da noi…a ruota libera, in onda il 1° gennaio 2023 come di consueto su Rai 1. L’amata conduttrice sa come osare, ma con quel tocco di stile innato che da sempre la contraddistingue. L’abbiamo vista trasformarsi negli studi del programma, senza mai sbagliare un colpo e con una classe che fa scuola. Per il Primo dell’anno ha sfoggiato un sofisticato minidress che richiama alla mente i ruggenti anni Venti in cui sono i dettagli a fare la differenza.

“Da noi…a ruota libera”, Francesca Fialdini sofisticata e retro a Capodanno

Non è un segreto che Francesca Fialdini sia una vera icona di stile del piccolo schermo, ma stavolta dobbiamo ammettere che il suo look è semplicemente perfetto. Ogni anno è la solita storia, che sia per una cena tra amici o per un evento chic in villa, l’incertezza regna sovrana: cosa indosso a Capodanno? Tutto dipende dall’occasione, ovviamente, ma l’amata conduttrice con l’abito brillante scelto per la puntata di Da noi…a ruota libera, in onda il 1° gennaio 2023 su Rai 1, riesce a mettere d’accordo proprio tutte.

Per questa domenica speciale ha optato per un minidress corto e sofisticato dalla silhouette essenziale, che richiama alla mente i ruggenti anni Venti. Come una moderna e luminosa Daisy – iconico personaggio de Il Grande Gatsby – la Fialdini si è avvolta in un prezioso tessuto brillante, tempestato di paillettes e frange dal delizioso sapore retro, abbinandolo a un paio di décolleté brillanti con tacchi vertiginosi. Il modo migliore per inaugurare il 2023: non c’è niente di meglio che salutare il nuovo anno con stile!

Fonte: Ufficio Stampa - @Agi

Il beauty look della Fialdini: onde morbide e smokey eyes intenso

Come diciamo sempre, sono i dettagli che fanno la differenza in un look. E ancora una volta la bellissima Francesca Fialdini ci insegna come valorizzarsi, anche a Capodanno. Il primo vero tocco di classe sono le onde morbide, perfette per incarnare lo stile tipico degli anni Venti ma anche per mettere in risalto il nuovo bob biondo con cui la conduttrice ha di recente rivoluzionato il suo hairstyle. “Somiglia di più a quella che sono – aveva spiegato in un’intervista -. Questo nuovo taglio di capelli è più simile al mio carattere. Forse mi sono voluta liberare dell’idea che in tutti questi anni io per prima ho voluto un po’ sposare di essere rassicurante, di adeguarmi all’iconografia classica che porta i conduttori e le conduttrici ad essere un po’ tutti uguali”. E sì, ci piace tantissimo.

Perfetta l’acconciatura, ma il make up non è certo da meno. Alla morbidezza delle bionde onde, che addolciscono il suo volto, la Fialdini ha abbinato uno smokey eyes intenso che allunga e definisce lo sguardo, rendendolo davvero unico.

Fonte: Ufficio Stampa - @Agi

Francesca Fialdini e il grande successo di “Da noi…a ruota libera”

Il 2022 è stato un anno di conferme per Francesca Fialdini. Grazie al talk show Da noi…a ruota libera, che va in onda tutte le domeniche pomeriggio su Rai 1 subito dopo Domenica In, la conduttrice è riuscita a creare un rapporto intimo e speciale con il suo pubblico, coinvolgendolo con interviste piacevoli e mai banali. Con questo mix di eleganza, personalità e voglia di raccontare che piace, siamo certe che anche il 2023 sarà un anno grandioso.