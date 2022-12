I rituali da fare a Capodanno per avere fortuna e prosperità nel 2023

Fonte: istockphoto Capodanno tra amiche

Il capodanno è sempre un momento dal sapore dolce-amaro e spesso una giornata di riflessioni: cosa abbiamo fatto bene? Cosa avremmo potuto fare meglio? Quali piani abbiamo per l’anno a venire e come lo riempiremo con molti altri traguardi?

In tutto il mondo, le persone trascorrono il capodanno con la famiglia e gli amici, riflettendo sui 12 mesi appena passati e salutando con attesa e speranza il nuovo anno. Ecco perché la maggior parte delle celebrazioni di Capodanno prevede qualche rituale speciale per celebrare l’occasione.

Che sia un rituale semplice, come creare buoni propositi per l’anno nuovo, o unico come inchiodare cipolle alla porta d’ingresso, le tradizioni di tutto il mondo ci offrono una vasta gamma di opzioni quando si tratta di rituali di Capodanno, con la sicurezza che ci aiuteranno ad avere buona fortuna, cambiamenti positivi e persino prosperità nel nuovo anno. E anche se magari non credete in questi rituali, poiché si tratta di azioni facili che non richiedono preparativi folli, per cui tanto vale provarci. Ecco i 5 rituali beneaugurati da fare questo Capodanno per un 2023 coi fiocchi!

Indossate intimo rosso

Assicuratevi di indossare della biancheria intima rossa il 31 dicembre per dare il benvenuto al nuovo anno e attirare fortuna e prosperità. Molte culture e tradizioni associano il colore rosso a salute, forza, ricchezza e fertilità.

Attenzione però a seguire le regole: l’intimo rosso deve infatti essere nuovo e un regalo di qualcuno. Questo simboleggia infatti il desiderio di voler andare avanti, voltare pagine per far avanzare il nuovo e tenere lontano il vecchio.

Mangiate 12 chicchi d’uva allo scoccare della mezzanotte

Se quest’anno volete andare oltre i brindisi con lo champagne, c’è un altro rituale carinissimo da seguire allo scoccare della mezzanotte.

Questa tradizione viene dalla Spagna, dove viene considerato di buon auspicio mangiare una dozzina di chicchi d’uva proprio alla mezzanotte. Se riuscirete a mangiare tutti e 12 entro il primo minuto del nuovo anno, potete aspettarvi prosperità e buona fortuna nel 2023. Potete persino esprimere un desiderio per ogni chicco d’uva che mangiate, la leggenda vuole che tali desideri si avvereranno.

Uscite di casa con dei soldi in tasca il primo gennaio

Uno dei rituali più diffusi per attirare la buona sorte è quello di uscire di casa il primo giorno del nuovo anno con dei soldi in tasca. Non importa il taglio della banconota, l’importante è avere qualche spicciolo con sé.

Quest’azione dovrebbe attirare fortuna e denaro in abbondanza, soprattutto se sulla propria strada si incontra una persona anziana, simbolo di lunga vita e prosperità.

Baciatevi sotto il vischio

Tradizione molto romantica del periodo delle feste di Natale, la pianta del vischio è considerata beneaugurante e il baciarsi sotto di esso è di buon auspicio.

Ma perché il vischio porta fortuna? La leggenda del bacio sotto il vischio trae le sue origini dalla mitologia norrena, e si ritrova anche nell’Ottocendo in un’opera di Charles Dickens. Non per forza bisogna baciare sconosciuti come nelle commedie natalizie, ma la leggenda vuole che baciare qualcuno sotto il vischio a mezzanotte doni protezione eterna.

Mangiate cibi beneauguranti

Ogni regione e ogni famiglia ha il proprio piatto forte per i cenoni di Capodanno. Tuttavia, per avere fortuna e prosperità nel 2023 è bene mettere in tavola cibi beneauguranti. Quali sono?

Le lenticchie sono sinonimo di ricchezza: più ne mangiamo e più le cose andranno bene, sul fronte economico. Insieme alle lenticchie non può mancare il cotechino, o lo zampone, simbolo di abbondanza. Non possono poi mancare, come abbiamo detto, l’uva, la melagrana, considerata di buon auspicio, e la frutta secca, considerata un cibo beneaugurante già dai tempi degli antichi Romani.