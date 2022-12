“Domenica In”, mistero sulla puntata di Natale: le parole di Mara Venier

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

Non sfugge mai nulla agli spettatori, soprattutto quando si parla di determinati programmi. C’è stata una grande incognita per la puntata di Natale di Domenica In, lo show condotto da Mara Venier: dal momento in cui la conduttrice è stata male nell’ultima settimana, la sua presenza era in forse, in particolare in studio. Alla fine, dopo aver annunciato di avere il Covid e di essersi in seguito negativizzata, la Venier è andata in onda con Domenica In il 25 dicembre. Ma non in diretta, o almeno così sembrerebbe sulla base di alcuni dettagli.

Domenica In, perché la puntata di Natale ha fatto discutere

La puntata di Domenica In dedicata al Natale ha tenuto compagnia agli italiani nel giorno di festa. Un appuntamento speciale, ovviamente, poiché molti degli show previsti vengono di solito sospesi durante il periodo natalizio. Questa sorte non è toccata allo show di punta di Rai 1. Naturalmente la Rai ha annunciato che la puntata di Natale sarebbe stata in diretta, dunque con la presenza in studio della Venier e degli ospiti.

Eppure più di un dettaglio non ha convinto appieno gli spettatori. Mara Venier non si è mai arresa di fronte a niente. Nonostante il Covid, alla fine ha scelto di condurre il suo show anche a Natale. “Mai come oggi sono felice di essere qua. Ebbene, come sapete ho avuto il Covid. Mai l’avevo provato, è stata dura. Poi sono risultata negativa e sono corsa qua con i miei amici e colleghi”.

Così ha esordito la Venier durante l’apertura della puntata natalizia. La Rai aveva annunciato che Domenica In sarebbe stato in diretta. Ma la puntata, al netto di alcune parole della Venier e dei dettagli notati dagli spettatori, sembrerebbe essere stata registrata. La conduttrice, infatti, ha parlato più volte di essersi “negativizzata questa mattina“, riferendosi dunque al 25 dicembre.

Mara Venier, quando ha avuto il Covid

Uno degli aspetti che più ha fatto discutere è stato proprio il riferimento temporale. Mara Venier aveva annunciato di essersi negativizzata qualche giorno fa, e dunque perché ripetere più volte “questa mattina” durante la puntata? La questione ha fatto molto riflettere gli spettatori, che ovviamente hanno commentato su Twitter.

L’intervista con Iva Zanicchi

Tuttavia, il riferimento temporale non è stato l’unico dettaglio a far pensare alla mancata diretta. Nella puntata di Domenica In del 25 dicembre è stata intervistata Iva Zanicchi, tra le concorrenti più discusse di Ballando con le Stelle dell’edizione del 2022. La Zanicchi si è lasciata andare durante una barzelletta, e ha proferito una “parolaccia”. Che però non è andata in chiaro, dal momento in cui è stata coperta con un bip. Nessun “bello della diretta” in questo caso.

Per il momento la conduttrice non ha risposto alle polemiche. Su Instagram ha mostrato qualche spezzone del suo Domenica In, contenitore che ormai ha cucito a sua immagine e somiglianza, ma non ha commentato quanto notato dagli spettatori. Resta da capire se lo farà: la Venier ha sempre preso le difese del suo show. E, in ogni caso, è una vera e propria highlander: ha condotto Domenica In nonostante tutto.