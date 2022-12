Mara Venier non molla “Domenica In”, come condurrà a Natale anche se sta male

Inizialmente le sue condizioni di salute hanno fatto pensare che Mara Venier avrebbe saltato la puntata di Natale di Domenica In ma, a quanto pare, la conduttrice non molla ed è stata trovata una soluzione per far sì che la “zia” di tutta Italia possa trascorrere la giornata di festa tenendo compagnia agli italiani a casa.

Mara, quindi, non lascia i suoi telespettatori e a Natale sarà in video con il suo contenitore domenicale anche se sta poco bene.

Mara Venier, perché era a rischio la conduzione di Domenica In

L’annuncio è arrivato in diretta a Viva Rai Due, Fiorello infatti ha letto un messaggio in cui Mara Venier spiegava di aver contratto il Covid. In effetti era già da qualche giorno che la popolare conduttrice non stava bene. Le prime avvisaglie erano comparse durante l’ultima puntata di Domenica In – quella del 18 dicembre – quando si è notato un leggero abbassamento di voce mentre parlava. La versione ridotta della trasmissione, causa finale della Coppa del Mondo, ha forse aiutato la presentatrice a non cedere.

Ma poi successivamente aveva fatto sapere nelle storie Instagram di stare poco bene, mostrandosi alle prese con un forte raffreddore e un malessere generale.

Tutti sintomi che hanno portato poi alla diagnosi rivelata da Fiorello: Mara Venier ha il Covid.

Una situazione che ha fatto temere che Domenica In saltasse la puntata del 25 dicembre per tornare sugli schermi il primo gennaio inaugurando l’anno. Ma le cose non andranno così, perché zia Mara non molla e la soluzione per andare in onda è stata trovata.

Mara Venier, come condurrà “Domenica In” a Natale

L’anteprima è di Tv Blog, ma poi è stata la diretta interessata a dare una sorta di conferma ripubblicando la notizia nelle storie Instagram. La puntata di Natale di Domenica In andrà in onda e la presentatrice la condurrà da casa. Del resto ogni fine settimana, anche se in studio, sembra proprio di entrare in casa sua grazie allo stile informale e alla sua capacità di arrivare direttamente al cuore dei telespettatori. Tanto da elevarla a zia di tutta Italia.

A quanto si apprende da Tv Blog una delle possibilità sarebbe anche potuta essere quella di mandare in onda un best of delle puntate di questa stagione, ma alla fine si è optato per la conduzione dall’abitazione di Mara Venier. La trasmissione non sarà in diretta, ma dovrebbe essere registrata nel corso di venerdì pomeriggio. E, a quanto pare, sempre secondo il ben informato Tv Blog, tra gli ospiti dovrebbero esserci Orietta Berti, Iva Zanicchi, Christian De Sica, Bobby Solo, Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Appuntamento successivo sarà quello del primo gennaio.

Mara Venier, la riconferma a Domenica In

Informale, emozionante e leggera. La conduzione di Mara Venier è inconfondibile e molto amata dal pubblico, proprio perché ogni chiacchierata che propone sul piccolo schermo ricorda quella tra due amici. E sembrerebbe proprio che la conduttrice sia pronta a tornare alla conduzione del programma anche la prossima stagione, come era stato svelato da Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini – nella rubrica Chicche di Gossip – aveva rivelato il destino del programma. Informazioni poi rilanciate da The Pipol Gossip che, su Instagram, aveva riportato: “Tra tanti dubbi sul palinsesto ballerino di Rai 1, una certezza c’è, ed è Mara Venier che sarà alla guida di Domenica In anche il prossimo anno. Nessuno spazio quindi a telemercato e fantasie tv”.

Conferme o smentite, per il momento, non ne sono arrivate. Non ci resta che attendere.