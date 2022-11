Mara Venier contestata: svelato il suo destino e quello di “Domenica In”

Fonte: IPA Le signore della Rai 2022-2023, da Mara Venier a Serena Rossi

È la zia della televisione italiana, una vera e propria istituzione. Se si scorre a ritroso la sua carriera si può notare come tantissimi programmi di successo siano passati proprio dalle sue mani. Ormai da anni Mara Venier è uno dei volti della domenica pomeriggio italiana con la sua conduzione informale ed emozionante di Domenica In. In passato aveva già annunciato che avrebbe lasciato il programma, ma tant’è l’affetto per il suo pubblico la tiene ancora sul piccolo schermo. Ora è stato rivelato il suo destino e quello della trasmissione, ma non sono mancate le contestazioni.

Mara Venier, il suo destino e quello di Domenica In: non mancano le contestazioni

A quanto pare tornerà alla conduzione di Domenica In anche il prossimo anno: ad anticipare il destino di Mara Venier e del contenitore domenicale è stato Chi. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha, infatti, rivelato che la signora della domenica resterà al suo posto. Ormai Zia Mara è un’istituzione per i tanti italiani che la seguono con affetto e che ne apprezzano la conduzione sciolta, leggera, ma al tempo stesso capace di tirare fuori le emozioni: le sue e quelle dei tanti ospiti che le fanno compagnia e che intervista ogni settimana.

A riprendere sui social il contenuto della rubrica Chicche di Gossip è stato The Pipol Gossip che, su Instagram, ha scritto: “Tra tanti dubbi sul palinsesto ballerino di Rai 1, una certezza c’è, ed è Mara Venier che sarà alla guida di Domenica In anche il prossimo anno. Nessuno spazio quindi a telemercato e fantasie tv”.

Parole che non lascerebbero spazio a dubbi, ma che sui social hanno scatenato anche contestazioni.

Mara Venier, perché è stata contestata

Non si può piacere a tutti, questo è chiaro. E senza dubbio Mara Venier, che lavora nel mondo dello spettacolo da tantissimi anni, è ben consapevole di questo. E sotto il post Instagram, che rivela l’anteprima di Chi, non sono mancate le contestazioni in merito al suo ritorno nel prossimo palinsesto televisivo Rai, sempre alla guida di Domenica In.

I commenti sono i più disparati: da chi la accusa di dire ogni anno che sarà l’ultimo salvo poi cambiare idea, a chi vorrebbe nuove leve a condurre la storica trasmissione. Ma certamente ci sarà anche chi apprezza questa decisione, perché resta il fatto che Mara Venier è una delle presentatrici più amate del panorama televisivo italiano e la sua competenza, la lunga carriera e l’affetto del pubblico, possono parlare per lei.

Mara Venier, il silenzio sul futuro a Domenica In

Ma Mara Venier come commenta? Per il momento la strada scelta su Instagram è quella del silenzio, la presentatrice non ha confermato ma neppure smentito. Il suo profilo social è sempre molto aggiornato e spazia da momenti professionali a quelli dedicati alla vita privata.

Proprio di recente è stata in vacanza a New York, metropoli che ultimamente è stata la meta di tanti vip nostrani come Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci, e da lì ha condiviso alcuni momenti speciali conditi dal suo ormai celebre entusiasmo. Si è dedicata alla famiglia e a momenti di relax, potendoselo permettere dal momento che l’ultima puntata di Domenica In non è andata in onda per lasciare spazio ai Mondiali 2022 di calcio.