Brutte notizie per i fan di Mara Venier. Domani Domenica In non andrà in onda perché la conduttrice televisiva è malata

Mara Venier accompagna la domenica degli italiani da molti anni. Al timone della sua Domenica In, infatti la conduttrice televisiva si è ritagliata un posto nel cuore di molte famiglie italiane che la seguono con affetto weekend dopo weekend. Non sarà possibile, però, godere della compagnia televisiva della presentatrice nel pomeriggio di domenica 12 novembre. Infatti Mara Venier è malata e la messa in onda di Domenica In è, di conseguenza, sospesa.

Mara Venier malata: il cambio di palinsesto di Rai Uno

Mara Venier è la regina della domenica pomeriggio targata Rai. La conduttrice televisiva, infatti, tiene incollati tantissimi telespettatori alla sua Domenica In. Nel corso delle diverse puntate del contenitore domenicale, molti vip si raccontato a zia Mara, rivelando, a volte, degli aspetti inediti dei loro caratteri o delle loro vite. Così è stato, a esempio, anche durante la recente intervista a Paola Turci, che a Domenica In ha rivelato la sua paura d’amare una donna.

In ogni puntata, Mara Venier e il suo gruppo di autori presentano al pubblico una lista di nuovi ospiti interessanti, che intrattengono il pubblico televisivo nel pomeriggio domenicale. Non sarà, così, però, domenica 12 novembre 2023, perché la Rai ha deciso di sospendere il programma televisivo.

Mara Venier, infatti, è influenzata e la malattia avrebbe costretto del tutto a letto la presentatrice. Lo stato di salute dell’amata conduttrice televisiva ha portato la Rai a prendere dei provvedimenti urgenti. La rete televisiva pubblica, infatti, ha deciso di non mandare in onda la trasmissione per questa domenica. La decisione è stata diffusa attraverso un comunicato stampa: “Domenica in non va in onda”. Nella dichiarazione ufficiale della rete televisiva viene informato anche il pubblico su cosa andrà in onda al posto della consueta puntata di Domenica In. Nel pomeriggio del 12 novembre 2023, i telespettatori di Rai Uno potranno godere di uno speciale della trasmissione televisiva: “Pertanto domenica 12 novembre, al posto della consueta puntata, sarà proposto un “meglio di”, in onda dalle 14 alle 17 su Rai 1”.

Cos’ha davvero Mara Venier?

Mara Venier ha dovuto rinunciare a una nuova puntata di Domenica In per un’indisposizione fisica. Già il giorno del suo compleanno, la conduttrice televisiva aveva sofferto di alcuni disturbi di salute, tanto da costringerla a definire l’importante giorno come: “Il più brutto della mia vita”. Adesso, Mara Venier è affetta da un’influenza e, in particolare, la conduttrice televisiva ha scoperto di avere il Covid, come rivelato dal comunicato stampa della Rai: “La conduttrice di “Domenica In”, Mara Venier oggi pomeriggio è risultata positiva al Covid”.

La stessa presentatrice tv aveva svelato su Instagram di non stare bene, nelle ultime ore. Infatti, Mara Venier aveva postato un video riguardo un suo impegno televisivo con Loretta Gocci per l’Unicef. Tra i commenti Piero Piazzi le aveva scritto: “Mi sei mancata ieri sera”. La conduttrice aveva risposto a questo tenero saluto, rivelando già la sua malattia: “Io a letto con influenza”.

Mara Venier ha già annunciato che questa sera la sua ultima stagione alla conduzione di Domenica In. La presentatrice tv ha in programma, infatti, un periodo di riposo fuori dai riflettori.