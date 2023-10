Paola Turci non è a suo agio di fronte alle telecamere, non quando non c’è la sua chitarra a farla da scudo. Eppure, ospite di Mara Venier nel pomeriggio di Domenica In, la cantante si è lasciata andare ad intime confessioni, raccontando delle difficoltà del vivere una storia d’amore non convenzionale e dal passato ingombrante.

Paola Turci, la conquista di un amore “diverso”

È timida Paola Turci e se questo pomeriggio, ospite di Domenica In, è riuscita a lasciarsi andare è stato solo grazie alla contagiosa spensieratezza di “zia” Mara Venier. Una vera amica che dà inizio all’intervista parlando della famiglia di Turci, una famiglia quasi perfetta: “Ero come il Calimero di casa” ricorda la cantante, confidando che, ancora oggi, “sono molto severa e critica con me stessa, soprattutto perché sono stata insicura”.

Così insicura da non riuscire a confidare alla sorella l’essersi innamorata di una donna. “L’ha scoperto sui giornali” ha raccontato la cantante ricordando i primi momenti assieme a Francesca Pascale, oggi sua moglie. “Della mia storia d’amore, sorprendente anche per me, non ne parlai con nessuno, neppure con la mia famiglia”. C’era la volontà di “preservare questo mio grande amore per viverlo totalmente” e c’era un riserbo connaturato, “non sono mai stata una persona che parla delle sue cose, delle sue storie davanti a tutti”.

Ma c’era ancora la reticenza di venire allo scoperto in una società ancora pervasa di ingiusti pregiudizi: “Questa società che non ha mai accettato la diversità. Ora qualcosa si sta muovendo e stiamo capendo che l’amore è sempre amore”. Le cose cambiano e Paola Turci e Francesca Pascale sono felicemente sposate, convolate a nozze con una cerimonia che sarebbe dovuta restare privata, ma non lo è stato: “Non avevamo organizzato nulla. Pensavo che sarebbe rimasto tutto riservato, ma due giorni prima dell’evento siamo uscite sui giornali”.

La morbosa curiosità che da sempre avvolge la coppia è legata al passato di Francesca Pascale, “un passato enorme, ingombrante, ma che io non giudico” dichiara Turci. Ha fatto scalpore vedere colei che per anni fu la compagna di Silvio Berlusconi al fianco di un’artista dai valori ben lontani da quelli del leader politico. Ma l’amore è cieco e apolitico e le due, oggi, sono una coppia felice e appagata.

“È la persona che ho amato di più nella mia vita. – continua, ormai non più timorosa dei propri sentimenti, Paola Turci – Mi colpì perché era bellissima, sveglia, intelligente, sensibile, dolce, anche fumantina e passionale, e litighiamo, ma non mi era mai successo un amore così. Mi ha cambiato la vita, è un punto di riferimento ma abbiamo sempre la nostra indipendenza”.

I vecchi amori di Paola Turci

Paola Turci è finalmente serena, dopo due lunghe relazioni forse non adatte a lei. Prima di incontrare il grande amore Francesca Pascale, la cantante è stata a lungo legata con il tennista Paolo Canè e, nel 2010, ha sposato ad Haiti il giornalista Andrea Amato. “Non ero felice” aveva dichiarato in seguito al divorzio avvenuto appena due anni dopo.