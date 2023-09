Paola Turci: “Se mi mancano gli uomini?”. Parla dell’amore oltre ogni etichetta

Ancora oggi, le etichette vengono prese come punto di riferimento per descrivere una persona. C’è chi le ricerca, chi invece proprio le detesta. O, ancora, c’è anche chi le combatte, come Paola Turci, che non vuole in alcun modo definirsi “lesbica”. La libertà di amare dovrebbe andare oltre ogni etichetta: ne abbiamo davvero (ancora) bisogno? Del resto, l’amore che lega la cantante a Francesca Pascale è ormai noto da tempo: la coppia è convolata a nozze e, a parte qualche piccola “lite”, il sentimento è più forte che mai.

Paola Turci parla dell’amore oltre ogni etichetta e del sentimento per Francesca Pascale

A luglio del 2022, Paola Turci è convolata a nozze con Francesca Pascale, dopo un periodo di frequentazione. Le due sono state sorprese spesso insieme, ma non hanno quasi mai voluto dare in “pasto” alla stampa la loro relazione. Solamente durante qualche intervista o evento, come in occasione de Il tempo delle donne, organizzato dal Corriere della Sera, la Turci ha voluto descrivere cos’è davvero, per lei, l’amore, ma soprattutto la libertà di amare, senza cucirsi alcuna etichetta addosso.

“Per me libertà significa far sì che le donne abbiano la possibilità di uscire la sera e di amare chi vogliono. Molti mi chiedono se sono lesbica. Io rispondo: non lo so. A me piace lei (Francesca Pascale, ndr). Non mi piacciono altre. Mi sono innamorata di una persona”. Un discorso semplice, diretto. Poche parole per far comprendere l’importanza di andare semplicemente oltre, senza doversi soffermare sull’orientamento sessuale. Solo sulla capacità di innamorarsi.

“Se mi mancano gli uomini? No, ma non mi mancavano nemmeno prima. Per anni sono stata da sola, loro dov’erano? Il punto è che voglio essere libera di scegliere con chi stare”. E ancora un altro punto importante è: “Guardiamo le persone, ricordandoci di vedere prima chi sono”. Una testimonianza che ci spiega che viviamo ancora oggi in una società troppo attaccata alle etichette: perché abbiamo la necessità di descrivere una persona?

L’amore tra Paola Turci e Francesca Pascale

“Ho pensato che potevi essere normale e invece hai scelto di essere felice”. Poche parole, un messaggio da parte della madre di 86 anni, riportate dalla Turci. “Io mi sento normale”, ha risposto lei. Normale, felice, innamorata: al fianco di Francesca Pascale da tempo, la coppia, a parte per una presunta lite a Tokyo riportata dal settimanale Oggi, non è mai stata sotto le luci dei riflettori. Anche e soprattutto per una loro scelta personale.

Dal bacio in Cilento nel 2020, fino alla scelta di mantenere un basso profilo per le nozze – il tutto vanificato dai giornali, che hanno rilanciato i dettagli del matrimonio – Paola Turci e Francesca Pascale sono ancora oggi una delle coppie più belle e vere. “Avrei potuto mangiarci su quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei“, aveva detto Paola Turci. E, a distanza di anni, ha confermato il suo pensiero. Viva l’amore che non si piega alle etichette, e che semplicemente viene vissuto senza paura. Dei giudizi, della gente.