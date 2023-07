Mara Venier lascia definitivamente “Domenica In”: il “tradimento” di un’amica

Fonte: IPA Le signore Rai 2023-2024: nomi forti

Mara Venier lascia definitivamente la conduzione di Domenica In, non prima però di portare a termine la sua sesta edizione consecutiva. Dunque, per il 2023-2024 la sua presenza è confermata. Ma dopo dirà definitivamente addio al programma di Rai1. Anche se ciò avverrà fra oltre un anno, si è già scatenato il toto-nomi su chi prederà il suo posto. E sorprendentemente la favorita è niente meno che Alessia Marcuzzi, una cara amica di Zia Mara.

Mara Venier lascia Domenica In

Si può parlare di tradimento? Non proprio, perché Mara Venier pare lasci il suo posto senza rimpianto, pronta a fare la nonna a tempo pieno e a condividere più tempo con suo marito Nicola Carraro. In fondo è da parecchio tempo che glielo promette. La stessa presentatrice durante la presentazione dei palinsesti Rai a Napoli ha spiegato: “Quest’anno è l’ultimo. Già nel 2022 ero molto indecisa, ma Domenica In è il mio punto debole. Quando poi mi chiedono di proseguire non so dire di no…”. E ha proseguito: “Sono ormai quindici edizioni [tenendo conto anche delle edizioni degli anni Novanta]. Sono una matta. Amo profondamente questo programma. Negli ultimi cinque anni è sempre cresciuta. Abbiamo fatto ascolti meravigliosi, ma questo sarà l’ultimo“.

Dunque, alla fine del 2024 pare proprio che Zia Mara lascerà la conduzione di Domenica In e come detto circolano già i primi nomi su chi potrebbe sostituirla. Tra questi sicuramente quello che ha fatto più scalpore è quello di Alessia Marcuzzi, anche per il legame speciale che c’è tra le due conduttrici. Molto spesso la Venier ha condiviso sui Instagram alcuni momenti di famiglia dove era presente anche Alessia. Tra l’altro le è stata particolarmente vicina in momenti difficili della sua vita, come la separazione dal marito Paolo Calabresi (con possibile ritorno di fiamma).

Alessia Marcuzzi al posto di Mara Venier

Oltre a ciò, dal punto di vista professionale la Marcuzzi è ritornata in Rai dopo un’assenza che supera i 20 anni e con la sua trasmissione Boomerissima ha conquista il pubblico della tv di Stato, comprendendo un po’ tutte le fasce di età. Dunque, sarebbe un ottimo punto di partenza per prendere in mano il lavoro portato avanti dalla Venier in questi ultimi anni con uno show come Domenica In, colonna portante di Rai 1 che va in onda dal 1976, aggiudicandosi il titolo di programma più longevo della storia della tv italiana.

Sarebbe un bel approdo per la Marcuzzi e non proprio un tradimento nei confronti di Zia Mara che potrebbe essere più favorevole a cedere il testimone a un’amica. Inutile dire che la Venier mancherà ai telespettatori, anche perché la sua conduzione ha attraversato momenti davvero difficili non solo per l’Italia. Nel 2020 in piena pandemia la conduttrice decise di non abbandonare il suo pubblico e mettendo a rischio anche la sua vita ha condotto Domenica In da sola, in uno studio deserto.

Ma anche quando il dramma la colpita personalmente, la Venier ha continuato nel suo lavoro da professionista. Infatti, ha deciso di presentare l’ultima puntata di questa edizione di Domenica In malgrado l’abbia colpita un grave lutto, la morte di Pier Francesco Forleo, marito di sua figlia Elisabetta Ferracini e dirigente Rai.