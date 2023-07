Mara Venier torna a “Domenica In”? Le parole della conduttrice

Il saluto di Mara Venier nell’ultima puntata di Domenica In ha fatto pensare inizialmente a un addio amaro. Una puntata di certo non facile da condurre, soprattutto dopo la scomparsa improvvisa del genero, il marito della figlia Elisabetta Ferracini, ovvero Pier Francesco Forleo. La “Zia” d’Italia, però, ha voluto rilasciare una dichiarazione mettendo un punto agli interrogativi sul suo futuro in televisione.

Domenica In, Mara Venier resta alla conduzione

“Domenica In c’è e ci sarà”. Con queste parole affidate all’Ansa, Mara Venier ha chiarito il ritorno alla conduzione del pomeriggio della domenica nella stagione televisiva 2023/2024. “Ora comincerò a lavorare con il mio gruppo: sempre quello, perché squadra che vince non si cambia. Ci sarà il mio nuovo direttore, Angelo Mellone, con il quale ho già avuto degli incontri molto belli, calorosi. Dobbiamo cominciare. Ammetto che ancora non c’ho messo la testa sopra. Ho appena finito”.

Una dichiarazione necessaria, visti i tempi che stanno correndo: negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi addii e spostamenti, come quelli di Barbara D’Urso e Belen Rodriguez a Mediaset, o ancora Fabio Fazio, Serena Bortone e Lucia Annunziata in Rai. Mara Venier, tuttavia, rimane al suo posto, che ha conquistato dopo anni di conduzione: il legame con il suo pubblico è ormai noto, tanto che tutti la chiamiamo “Zia”.

Il saluto a Domenica In

L’ultima puntata dell’edizione 2022/2023 di Domenica In non è stata affatto facile per Mara Venier. Tutt’altro, visto il lutto gravoso che l’ha colpita a pochi giorni dalla messa in onda. “Nell’ultima parte ci saranno tanti amici e con loro ripercorreremo quelle che sono state le quattro migliori edizioni che mi hanno fatto voler bene da voi, dal pubblico. Voi ci siete sempre stati”.

Durante la puntata, ha anche incuriosito il dialogo con Fabio Rovazzi, ospite di Domenica In. “Voglio sapere cosa fai”, e la Venier ha risposto: “Non lo so, non lo so neanche io”. Con la dichiarazione all’Ansa, oggi sappiamo che la Zia d’Italia è pronta a tornare: per lei non è ancora arrivato il momento di salutare il suo pubblico.

La conduzione del Premio Biagio Agnes

Classe 1950, prossima ai 73 anni il 20 ottobre, Mara Venier non ha intenzione di fermarsi, nonostante spesso ne abbia discusso pubblicamente e anche con il marito, Nicola Carraro. La sua è una delle carriere più proficue della televisione italiana, e ha saputo farsi amare da tutti, persino dalle nuove generazioni, grazie a uno stile fresco, genuino, autentico, vicino al linguaggio dei media. Per la Rai, rinunciare alla Zia d’Italia sarebbe un azzardo, che ovviamente non sono disposti a correre.

Prima del riposo estivo, Mara Venier torna a condurre in televisione la quindicesima edizione del Premio Biagio Agnes. L’appuntamento, in seconda serata su Rai1, è in programma per il 4 luglio. Al suo fianco c’è Alberto Matano (che ha chiuso da poco La Vita in Diretta con un saluto criptico), con cui la Venier ha instaurato non solo un meraviglioso rapporto lavorativo, ma anche di amicizia. Tra gli ospiti del Premio troviamo Al Bano, Arisa e Fausto Leali.