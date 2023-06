Mara Venier lascia “Domenica In”? Il dubbio dopo gli indizi in diretta

“Mara Venier lascia Domenica In?“. È questo il dubbio, legittimo, che serpeggia dopo l’ultima puntata di Domenica In prima della pausa estiva. Una puntata che si è rivelata particolarmente difficile proprio per la conduttrice, che pochissimi giorni fa ha dovuto dire addio al genero, Pier Francesco Forleo, marito della figlia Elisabetta Ferracini. Che la puntata sia andata comunque in onda è stato un segnale positivo, un’occasione per la Venier, per il programma e per i suoi ospiti di dare un ultimo saluto a un uomo tanto conosciuto e amato. La pesantezza del lutto però e stata palpabile per tutta le diretta e non sono mancate allusioni al futuro della conduttrice, ancora incerto, ora più che mai, in bilico.

Mara Venier e l’addio a “Domenica In”: gli indizi in diretta

Se è vero che poco si sa delle future occupazioni della “Zia Mara”, bisogna dire che durante la diretta le allusioni all’argomento non sono mancate. Nell’ultima puntata di Domenica In prima dell’estate ci sono stati momenti molto delicati e difficili, che, tra le altre cose, hanno lasciato trapelare alcuni indizi. Sono state parole dette sottovoce e commenti da parte degli ospiti, nonché alcuni riferimenti della stessa Venier, a instillare il dubbio nei fan del programma. Zia Mara ha aperto la puntata con un commovente ricordo del genero. I due avevano un rapporto molto stretto e sentito, come ha dimostrata la voce rotta e sofferente della presentatrice.

Subito dopo Mara ha portato i suoi sentiti ringraziamenti al pubblico che la segue come sempre con calore e amore, ieri più che mai visto l’accaduto. Ma le parole pronunciate per l’addio a Forleo sono state pesanti e sentite, tante da far sorgere il dubbio che si trattasse anche di un addio al programma, soprattutto visto il periodo complicato che la conduttrice sta vivendo. Mara Venier vanta lunghissimi anni di carriera e, mai come ora, si trovo un un momento complicato. Non solo il lutto inaspettato, ma anche la polemica tutta politica nata dopo la puntata di Domenica In andata in inda una settimana fa, in cui si era lasciata andare a un commento su Alessandro Impagnatiello e l’omicidio di Giulia Tramontano. Parole che hanno scatenato un putiferio attorno a lei e al suo programma, anche dopo le scuse pubbliche. Anche alcuni politici hanno rincarato la dose e non è del tutto da escludere che si guardi altrove per la conduzione della prossima stagione. Certo nessuno di questi indizi è abbastanza pesante per dare troppo peso alle voci di un addio definitivo della “Zia”, ma dopo la puntata è rimasto il gusto di un addio molto sentito e di qualcosa di non detto dietro lo schermo.

Quelle parole sussurrate a “Domenica In”

Non solo, durante la diretta ci sono stati altri momenti di difficoltà e condivisione sul possibile futuro della Venier. In particolare durante l’incontro con Fabio Rovazzi, ospite affezionato del programma. Il cantante, che è arrivato in studio per un duetto con Orietta Berti, ha subito chiesto alla Venier come stesse, sinceramente preoccupato. “Voglio sapere cosa fai”, ha sussurrato all’orecchio della conduttrice, riferendosi, secondo molti, al suo destino in Rai, “Non lo so, non lo so neanche io”, ha risposto lei. Parole che non possono non far pensare che la presenza di Mara alla prossima stagione di Domenica In possa essere veramente in forse.

Mara Venier ha poi continuato a condurre la puntata visibilmente provata, ma cercando di dare sempre il massimo per i suoi affezionati ascoltatori. Certo è veramente difficile pensare che possa esistere il programma senza la sua conduzione. Un pensiero che fa veramente male e non sarebbe facile da accettare con serenità. Anche durante l’incontro con Mauro Coruzzi, che ha parlato di come sta dopo l’ictus, sono state scambiate alcune parole in merito al destino di Mara in Rai. “L’anno prossimo Domenica In la facciamo o no?”, è stata la domanda diretta di Platinette che ha suscitato la reazione emozionatissima di Mara, commossa mentre il pubblico gridava in coro “si!”. Insomma, sembra impossibile che Mara non torni al timone di Domenica In. A rassicurare i fan c’è stato anche un altro commento appena accennato: durante l’intervista ad Albano, ha fatto un’altra allusione al suo futuro nel programma: “Torna per gli altri 20 anni, tanto io sempre qui sarò”, sono state le sue parole.