“Domenica In”, l’ultimo saluto di Mara Venier sa di addio: lacrime in diretta

Non era affatto scontato che Mara Venier presentasse l’ultima puntata di Domenica In dopo quanto accaduto. È improvvisamente morto il genero Pier Francesco Forleo, marito di sua figlia Elisabetta Ferracini.

Aveva soltanto 61 anni ed era un noto dirigente Rai, direttore dei diritti sportivi. Dopo l’annuncio dell’azienda, è stata la volta della conduttrice esprimersi su Instagram con poche parole sofferte: “Ti ho voluto bene come un figlio”.

Mara Venier ha quindi aperto questa puntata conclusiva con il ricordo del compianto Pier, come lo chiamava. Un uomo in grado di portare gioia nella sua casa, nella vita di sua figlia e in quella di tutta la famiglia. In seguito una presentazione dalla voce rotta, comprensibilmente, che ha lasciato intravedere qualcos’altro.

L’ultimo saluto di Mara Venier

Il rapporto che Mara Venier ha con il suo pubblico è paragonabile a quello di una madre con i suoi figli, al di là dell’età dei soggetti in questione. La conduttrice vorrebbe sempre essere all’altezza della situazione, evitando di deludere chi le vuol bene.

Per questo motivo si è fatta trovare al proprio posto, negli studi Rai, presentando l’ultima puntata di Domenica In. Una scelta coraggiosa, considerando il gravoso lutto subito. Tutto ha inizio quasi come al solito. Il suo sorriso rassicurante dà il benvenuto a tutti, per poi quasi scusarsi di voler iniziare salutando il genero scomparso.

Appare una grande foto alle sue spalle e nell’applauso del pubblico presente lei smette d’essere la padrona di casa e torna la suocera, la madre e la donna dal cuore ferito: “Per me era solo mio genero e io la suocera. Mi ha sempre chiamata così per 18 anni. Non posso fare a meno di non cominciare ricordando chi ha portato soltanto gioia e amore nella mia famiglia. Ci mancherai tantissimo”.

Le lacrime hanno qui avuto la meglio e, singhiozzante e sofferente, ha trovato la forza di lanciare la pubblicità, garantendosi alcuni minuti di distanza dalla telecamera, per una volta invadente nemica nella sua lunga carriera.

Mara Venier dice addio a Domenica In

Iniziamo col dire che un addio vero e proprio non c’è stato. Non si conosce il futuro di Mara Venier in ambito televisivo, ma le parole pronunciare (e il modo, ndr) nell’ultima puntata della stagione di Domenica In, lasciano pensare che questo saluto sia quello definitivo.

Ha ringraziato in maniera molto sentita il pubblico che ha seguito quest’ennesima edizione del programma, la sua quattordicesima. Ha deciso di chiudere circondata da numerosi amici, come Al Bano ad esempio, festeggiando i 30 anni della sua prima Domenica In, nel 1993: “Nell’ultima parte ci saranno tanti amici e con loro ripercorreremo quelle che sono state le quattro migliori edizioni che mi hanno fatto voler bene da voi, dal pubblico. Voi ci siete sempre stati”.

Mara Venier ha oggi 72 anni e vanta alle spalle una lunghissima carriera. Oggi si ritrova in una condizione particolare, avendo prestato il fianco a una polemica dai riscontri anche politici. Una settimana fa si era rivolta in onda alla madre di Alessandro Impagnatiello, pronunciando questa frase: “Sì signora, suo figlio è un mostro”. Un po’ come accaduto con Arisa, la conduttrice si è ritrovata al centro di un enorme polverone. Diversi i politici che sono andati all’attacco e, nonostante le sue scuse, non è da escludere che la nuova dirigenza Rai possa guardare altrove per la prossima stagione televisiva.

Ciò vuol dire che Mara Venier andrà via? Non sarebbe di certo la prima in questo anno di transizione, ma tutto ciò che abbiamo, per ora, è un commiato stagionale molto sentito. Così come la sensazione che quest’ultimo arrivederci nasconda qualcosa in più rispetto al solito.

Mara Venier e Fazio Rovazzi: cosa si sono detti

Un altro indizio ci è dato dalle parole, appena sussurrate, tra Mara Venier e Fabio Rovazzi. Il giovane artista è arrivato in studio per cantare con Orietta Berti. I due hanno infatti lanciato un nuovo singolo, La Discoteca Italiana. Al termine dell’esibizione, si è giunti al momento dei saluti.

Rovazzi si è quindi avvicinato a Mara come farebbe un nipote, così da chiederle come stesse. Preoccupato per le sue condizioni, dato il tremendo lutto subito. Sa inoltre come questo sia un periodo molto particolare, data la polemica generatasi e i tanti cambiamenti in Rai.

Si abbracciano e provano a sussurrare, così da non far sentire al pubblico da casa ciò che si stanno dicendo in confidenza. Le prime parole che i microfoni registrano sono di Rovazzi, che le dice un sincero: “Ti voglio bene”. Quello che Mara risponde per 2-3 secondi è invece un mistero, perché non si percepisce neanche una parola.

Tocca allora nuovamente a Fabio parlare. Pare che le dica questa frase esattamente: “Voglio sapere cosa fai“. Chiarissima la risposta della conduttrice: “Non lo so, non lo so neanche io”. Difficile pensare che stessero conversando in quel momento di dove andare a cena stasera, una volta terminata la trasmissione.

Molto probabile, invece, che i due si stessero confrontando sul futuro in Rai o nello specifico a Domenica In. Un indizio importante sul fatto che questa possa essere stata l’ultima puntata condotta dall’amatissima zia Mara. Nessuno scenario è da escludere, dunque, ma è chiaro come questo sia un momento di grande riflessione.

Ennesima prova è stata fornita dalla chiacchierata a cuore aperto con Mauro Coruzzi. Il noto presentatore, ben conosciuto come Platinette nel mondo dello spettacolo, le ha parlato da amico vero. Dopo averle fatto i complimenti per l’essere umano e la professionista che ha sempre dimostrato di essere, le ha posto una domanda diretta.

Senza giri di parole, ha voluto sapere da lei cosa farà l’anno prossimo, ovvero se tornerà alla guida di Domenica In. Evidente come nell’ambiente il tema sia sdoganato e che in tanti attendano una risposta. La verità, però, è che al momento lei non sembra averla. Forse più che una decisione dall’alto, ovvero dalla nuova dirigenza Rai, si tratta di qualcosa di estremamente personale. Il pubblico in studio le ha dimostrato d’essere dalla sua parte e di volerla ancora lì, il che l’ha spinta alle lacrime. Cosa deciderà di fare, però, potrà dircelo soltanto lei, magari dopo aver fatto trascorrere un po’ di tempo dalle tante e complesse emozioni di questa fase.