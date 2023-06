“Domenica In”: Mara Venier si scusa sul caso Tramontano ma è bufera

Fonte: Ansa Mara Venier

“Sì, suo figlio è un mostro”. Queste le parole che Mara Venier, all’inizio di Domenica In, ha rivolto alla madre di Alessandro Impagnatiello, accusato di aver ucciso la sua fidanzata Giulia Tramontano incinta di sette mesi del loro figlio. Una scelta che ha fatto decisamente parlare e ha sorpreso, vista la nota sensibilità della conduttrice veneta, che è corsa ai ripari scusandosi per i toni impiegati e spiegando le ragioni che l’avrebbero spinta a esprimersi in questi termini.

Bufera su Mara Venier, le scuse alla madre di Impagnatiello

“Un pensiero alla ragazza e al suo bambino, un abbraccio alla famiglia della giovane. Giulia è stata uccisa, è una storia agghiacciante, una storia che ha colpito tutti quanti noi in una maniera impressionante. Vorrei mandare un abbraccio, da parte di tutti noi di Domenica In, alla famiglia di Giulia”, ha dichiarato Mara Venier all’inizio della puntata di Domenica In del 4 giugno, poi si rivolge alla madre di Alessandro Impagnatiello: “Vorrei anche mandarle un abbraccio. Signora, lei ha fatto una intervista, dove dice, “perdonatemi, vi prego di perdonarmi, perché mio figlio è un mostro. Sì signora, suo figlio è un mostro”.

Un’uscita infelice, probabilmente dettata dai troppi sentimenti contrastanti dettati dal momento che ha sconvolto l’Italia intera, ma che ha fatto certamente discutere. La polemica non si è placata nemmeno quando ha deciso di scusarsi: “Non volevo essere critica nei confronti della famiglia di Alessandro. Ho visto l’intervista della mamma a ‘La vita in diretta’ ed è stato straziante vedere questa povera mamma soffrire in questo modo. Se ho sbagliato le chiedo scusa ma io sono vicina anche alla sua famiglia. Sta affrontando un dolore enorme: mi ha straziato dal dolore”.

Le parole di Alberto Matano

Le critiche sul caso non hanno risparmiato nemmeno Alberto Matano, che ha deciso di mandare in onda l’intervista alla madre dell’omicida, Alessandro Impagnatiello, a distanza di qualche giorno dalla terribile confessione attraverso la quale ha ammesso di aver ucciso la sua fidanzata – Giulia Tramontano – e il loro bambino che lei portava in grembo da 7 mesi.

Il giornalista ne ha spiegato le ragioni nel corso della puntata del 4 giugno di Da noi… A ruota libera, di fronte a Francesca Fialdini: “Siamo stati additati per aver mandato in onda l’intervista alla mamma di Alessandro. Per noi è stato doveroso dare voce anche a lei. Voglio solo dire che sono vicino alla famiglia di Giulia così come allo stesso tempo provo un sentimento di vicinanza nei confronti della famiglia del ragazzo che ha pensato di allevare un uomo e ha scoperto poi chi fosse sul serio Alessandro”.

La notizia ha fatto il giro dell’Italia e i particolari del delitto continuano a emergere e indignare tutti. Ed è su questa scia che si è mossa anche Mara Venier che, spinta dalle emozioni del momento, si è lasciata andare a qualche parola di troppo. Le scuse, in diretta, non sono tardate ad arrivare ma non sono bastate a tutti. La bufera su di lei si è imbattuta in maniera così violenta da averle imposto di spiegarsi proprio durante il programma, senza avere il tempo di aspettare le ore successive.