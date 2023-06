Belen Rodriguez fuori da Mediaset, Corona svela com’è andata

Fonte: IPA Belen Rodriguez, 10 look che hanno fatto la storia (farfallina compresa)

Belen Rodriguez sembrerebbe fuori dai giochi di Mediaset per la prossima stagione televisiva. Negli ultimi giorni infatti rumors sempre più insistenti vorrebbero l’argentina via dalla rete, senza alcun programma da condurre. La conduttrice infatti potrebbe non essere più al timone di Tu Sì Que Vales e Le Iene: a svelare i motivi dietro l’addio di Belen è stato Fabrizio Corona, che ha confermato le voci circolate nell’ultimo periodo.

Fabrizio Corona, la verità sull’addio a Mediaset di Belen Rodriguez

In queste settimane non si fa altro che parlare della rivoluzione dei palinsesti, sia Rai che Mediaset: la rete pubblica sta compiendo un’importante opera di rinnovamento, tra conduttori storici che vanno via e graditi ritorni, con nuovi programmi nelle fasce orarie più importanti.

Anche Pier Silvio Berlusconi sta correggendo il tiro di diversi programmi tv – un tempo di successo e che nell’ultimo periodo hanno avuto qualche battuta d’arresto – come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip, mentre potrebbe tornare in onda La Talpa, come voci di corridoio suggeriscono ormai da tempo.

In moltissimi hanno perciò pensato che l’addio di Belen Rodriguez a due programmi di successo come Tu Sì Que Vales e Le Iene fosse l’ennesima decisione del manager di rinnovare la rete. Stando però a quanto riportato da Fabrizio Corona le cose sarebbero andate diversamente: “Belen non è stata cacciata da Tu Sì Que Vales, se ne è andata lei dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue“, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi.

Corona avrebbe così confermato le indiscrezioni diffuse già da Dagospia, rimarcando quindi che sia stata l’argentina a dire stop. Discorso differente per quanto riguarda il programma di Davide Parenti. “A Le Iene invece è stata imposta un’altra persona, non è vero che è stata cacciata da Pier Silvio Berlusconi”, ha sottolineato Corona. Alla conduzione potrebbe passare la giornalista Veronica Gentili, volto di Controcorrente, talk show di Rete 4.

In ogni caso, prima di conoscere le sorti di Belen e degli altri conduttori dovremo aspettare il 4 luglio, data in cui Mediaset presenterà ufficialmente i propri palinsesti.

Fuori Teo Mammucari, dentro Luciana Littizzetto

Le novità in casa Mediaset sembrano non terminare qui: secondo le indiscrezioni lasciate trapelare da Dagospia anche Teo Mammucari potrebbe dire addio al suo posto in giuria a Tu Sì Que Vales. Già da Le Iene si era congedato da un momento all’altro, non apparendo più al fianco di Belen a causa di misteriosi impegni personali.

Si era poi scoperto che a determinare la sua uscita dal programma erano state delle incomprensioni con l’ideatore del programma, Davide Parenti. Belen era rimasta sola al timone della trasmissione, e pare che non sia riuscita a convincere in toto i vertici, che avrebbero quindi deciso di cambiare il volto dello show.

L’addio di Mammucari a Mediaset sembra quindi definitivo: pare infatti che a Tu Sì Que Vales sia già pronta a sostituirlo Luciana Littizzetto, grande amica di Maria De Filippi e ormai fuori dalla Rai dopo l’addio di Fabio Fazio per il passaggio a Discovery. Lucianina andrebbe quindi ad affiancare Rudy Zerbi e Gerry Scotti, mentre sarebbe confermata anche Sabrina Ferilli, volto storico del programma.