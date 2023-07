Belen Rodriguez e l’addio a Mediaset: la confessione sibillina sul suo futuro

Non è certo un mistero: si parlava già da tempo dell’addio di Belen Rodriguez a Mediaset, notizia poi confermata con l’annuncio dei palinsesti Mediaset 2023-2024. L’argentina infatti non figura più al timone dei due programmi che l’hanno vista protagonista nell’ultima stagione televisiva, Tu Sì Que Vales e Le Iene. Per la prima volta la conduttrice ha rotto il silenzio sulla questione, rispondendo ad alcuni commenti dei fan su Instagram e facendo una confessione decisamente sibillina sul suo futuro in tv.

Belen Rodriguez fuori da Mediaset: le sue parole

Che Belen Rodriguez sia fuori da giochi di Mediaset è ormai cosa nota: la conduttrice argentina fino a questo momento non si era sbilanciata sulla questione, lasciando ad altri la parola. A esporsi qualche settimana fa era stato Fabrizio Corona, che aveva svelato la verità: “Belen non è stata cacciata da Tu Sì Que Vales, se ne è andata lei dopo 9 anni, ha deciso lei per scelte sue“, aveva dichiarato l’ex re dei paparazzi.

Nel frattempo con la presentazione dei palinsesti Mediaset è arrivata la conferma definitiva: la conduttrice argentina non sarà più al timone dei due programmi di cui era alla guida, ovvero Tu Sì Que Vales e Le Iene. Nello show dei talenti Belen non sarà sostituita, ma la giuria vedrà l’ingresso di Luciana Littizzetto; mentre nel programma di Davide Parenti arriverà Veronica Gentili, giornalista e conduttrice di Controcorrente, che si sposterà quindi da Rete 4 a Italia 1.

A dare qualche informazione in più sulla sua situazione lavorativa è stata la stessa Belen, che dopo settimane di silenzio ha risposto ad alcuni commenti dei suoi numerosi follower, dispiaciuti per il suo addio a Mediaset. “Abituata alle tempesta, ballo insieme a lei”, ha scritto a corredo del suo ultimo post su Instagram, che ha scatenato i fan.

A chi ha sostenuto che fosse stata cacciata dalla rete, ha risposto in modo secco: “Io me ne sono andata“. Un altro ha commentato: “Ciao Belu. Sicuramente ci saranno nuovi progetti e nuovi obiettivi da raggiungere. Cambiare poi è stimolante. Hai anche le tue aziende da seguire”. A questa frase Rodriguez ha replicato: “L’ho fatto proprio per questo“.

Il futuro professionale di Belen Rodriguez

Stando alle confessioni asciutte di Belen su Instagram, lasciare Mediaset pare sia stata una sua decisione: lei stessa ha lasciato intendere che il suo addio alla rete sia legato ai progetti paralleli alla tv che porta avanti ormai da tempo, a partire dalla linea di moda con i fratelli “Hinnominate” e “Me fui”, fino all’ultimo progetto di abiti “Mar de margaritars”.

Il suo futuro sul piccolo schermo invece resta avvolto nel mistero: al momento infatti la showgirl non si è sbilanciata sull’argomento, rimanendo piuttosto vaga. “Belen ma che te ne frega, ci saranno altre opportunità, magari migliori… Comunque mancherai tanto ma io ti seguo”, ha scritto un’utente preoccupata per l’avvenire di Belen. Ma anche in questo caso la risposta della conduttrice è stata netta: “Ma ce l’ho già!”.

Che si tratti di nuovi progetti legati alle sue aziende o alla tv non è dato sapere: di certo Belen saprà reinventarsi ancora una volta, come ha dimostrato in passato.