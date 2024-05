Fonte: IPA Marina Suma all'Isola dei Famosi

Si rinnova l’appuntamento con Isola dei Famosi, che torna in onda dopo lo stop forzato del 2 maggio dovuto alle partite di Europa League. Vladimir Luxuria conduce la nuova puntata in onda su Canale5 ma non senza preoccupazioni, dato che si è ritirato l’ennesimo concorrente. Daniele Radini Tedeschi ha infatti deciso di tornare in Italia perché fisicamente impossibilitato a proseguire. La sua decisione non è giunta comunque inaspettata, perché si era già allontanato dal gruppo dopo una lite ma anche per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

Isola dei Famosi, sondaggi del 6 maggio: chi esce

Un nuovo eliminato e una puntata all’insegna delle prove, per i pochi naufraghi rimasti all’Isola dei Famosi, che proprio per oggi attendono lo sbarco di nuovi compagni che possono salvare lo show dalla chiusura anticipata. Dopo i tantissimi ritiri, infatti, il futuro del reality è sempre più scricchiolante ed è quindi richiesta la presenza di un rinforzo.

I sondaggi per il 6 maggio, poi, rivelano chi potrebbe essere il concorrente a dover lasciare per sempre il gioco. Non si mette bene per Marina Suma, che dopo l’infortunio ha ripreso lentamente il suo posto all’interno del gruppo, e che per il pubblico dovrebbe lasciare definitivamente l’Honduras per fare ritorno in Italia. La percentuale emersa da queste votazioni non fa infatti ben sperare: si tratta del 18,64% sebbene in queste ore sia in rapida rimonta.

Segue Rosanna Lodi, con il 22,92%, mentre Khady Gueye dovrebbe ritenersi al sicuro con il 28,21%. In cima alle preferenze troviamo invece Artur Dainese, che dovrebbe certamente salvarsi con il 30,23%. L’ex leader, che è stato sul punto da essere estromesso dal suo ruolo dai compagni che non hanno gradito il suo modo di trattare con il gruppo, si sta facendo comunque spazio in quel di Cayo Cochinos e si sta dimostrando particolarmente adatto alle dinamiche del gioco, probabilmente perché viene dall’esperienza di Supervivientes in Spagna.

Rosanna Lodi ai ferri corti con tutti

Come sappiamo, i sondaggi non sono che una proiezione di quello che potrebbe accadere in puntata. Il nome dell’eliminato non è di certo definitivo e, come abbiamo visto nello scorrere di queste settimane, la prima serata su Canale5 è in grado di ribaltare ogni pronostico. In questo caso, in forse, potrebbe esserci l’eliminazione di Rosanna Lodi che dopo un primo periodo di neutralità ha iniziato a scagliarsi un po’ contro tutti, perfino contro Alvina.

“Avendo ancora molte energie, prima di prepararsi per la notte Valentina e Rosanna si avventurano nella ricerca notturna di granchi. Volendo attirarne il più possibile, escogitano un piano: vorrebbero catturare i granchi all’interno dell’accampamento così da restringere lo spazio. La loro caccia ai granchi, però, viene interrotta da Alvina e Valentina che, essendo stanche, avevano deciso di rifugiarsi all’interno della tenda per riposare”, si legge nel recap settimanale.

E ancora: “Le due chiedono a Rosanna e a Matilde di continuare la ricerca altrove. Risentita per le parole di Alvina, Rosanna esprime il suo disappunto e tra le due si accende un diverbio. Avendo percepito la delusione di Rosanna, Alvina prova a porgerle le sue scuse, ma ogni tentativo è vano”. La nuova puntata di Isola dei Famosi va in onda il 6 maggio alle 21,30.